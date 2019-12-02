Ряд зарубежных компаний, предоставляющих электронные услуги в России, столкнулись с трудностями при перечислении «налога на Google» — обязанности иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС. О проблеме сообщили РБК представители двух международных компаний и налоговые консультанты.

с чего всё началось

В 2017 году иностранные компании обязали платить налог на добавленную стоимость при продаже электронного контента через интернет в России. Причём с 2019 года платить этот налог напрямую, а не через налоговых агентов в России. С этим-то и возникли сложности.

В России отказываются принимать деньги в рамках «налога на Google»

Политика Кремль отреагировал на намерение Зеленского обсудить возвращение Крыма Ранее в понедельник в интервью польскому изданию Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь украинским властям в ситуации вокруг Крыма.

Футбол Сегодня станет известен обладатель «Золотого мяча» Недавно аргентинского футболиста признали лучшим плеймейкером мира, а теперь он претендует на привычную награду, которую получил впервые 10 лет назад.

Здоровье ФОМС выступает за тесное взаимодействие с пациентскими сообществами Федеральный фонд обязательного медицинского страхования намерен наладить более тесное взаимодействие с пациентскими сообществами, сообщила зампредседателя фонда Светлана Кравчук на X Всероссийском конгрессе пациентов в Москве.

Политика Песков рассказал о вопросах к статье УК о преступном сообществе К статье 210 УК РФ о преступном сообществе есть вопросы в части привлечения по ней к ответственности бизнесменов, работа ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Танкер и сухогруз столкнулись в Ростовской области Два судна столкнулись и получили повреждения на реке Дон в Ростовской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в понедельник, 2 декабря.

Экономика Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).

Общество Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский предложил пророссийски настроенным жителям Донбасса покинуть регион Президент Украины Зеленский заявил, что за Донбасса, не определившимися в своем отношении к итогам госпереворота 2014 года в Киеве, нужно бороться.

Происшествия Суд отказался признать бездействие по делу Ивана Голунова Басманный суд Москвы отказался признать факт бездействия по делу журналиста Ивана Голунова, которому летом этого года подбросили наркотики.

Финансы Курс доллара вырос до 64,35 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 64,35 рубля.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Общество Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.

Общество Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.

Армия и оружие Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.

Политика Спикер Рады заявил об отсутствии национальных меньшинств на Украине Ранее вице-премьер Украины Рогозин заявил, что, если новое правительство Украины решит отменить скандальный языковой закон, то ответом на такие действия станет новый переворот в стране.