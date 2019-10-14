Общество
Lenta.ruВ России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14 октября на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек). Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны.
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Я, Александр Скворцов, космонавт Роскосмоса, член экипажа экспедиций 60/61 на Международную космическую станцию, приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение.
— Александр Скворцов, российский лётчикТАСС 04:56
с чего всё началось
Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.ТАССвчера в 17:05
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