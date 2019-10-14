Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14 октября на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек). Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны.
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Александр Скворцов
Я, Александр Скворцов, космонавт Роскосмоса, член экипажа экспедиций 60/61 на Международную космическую станцию, приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение.
— Александр Скворцов, российский лётчикТАСС 04:56
с чего всё началось

Россия завершает переход на цифровое телевещание

Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.
ТАССвчера в 17:05

Подробнее о событии

Космонавт на МКС символически отключил аналоговое телевидение в России

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Эксперт оценил переход на цифровое вещание в России

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Россия полностью перешла на цифровое телевидение

Коммерсантъ06:49

Число семей, не охваченных цифровым ТВ, снизилось до 20 тысяч

РИА Новости09:23

История перехода на цифровое телевидение в России

ТАСС06:24

Космонавт Скворцов отключил в России аналоговое телевещание

RT на русском05:04

Татарстан официально перешел на «цифру»

Kazanfirst.ru04:04
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Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

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Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
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В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой. Трагедия которая, произошла на прошлой неделе потрясла всю страну.
ГТРК Саратов 04:17
Армия и оружие

Курдские террористы освободили боевиков ИГ из тюрьмы в Телль-Абъяде

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Политика

Премьер-министр Украины посетил концерт неонацистской группы

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Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
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Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
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Станцию метро «Выставочная» закрыли из-за пожара

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Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову

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Роджер Федерер сыграет на Олимпиаде в Токио

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МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека

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Православные христиане празднуют Покров

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Читинец зарезал жену на глазах у детей

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Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ

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В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
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Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»

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Конгрессмен поздравил ВМС США открыткой с фото крейсера «Пётр Великий»

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«Торпедо» не решило вопрос об участии в РПЛ

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Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»

В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
Газета.Ru 10:36
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