Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России отключили аналоговое телевидение

В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому. 14 октября на цифру перешли последние два десятка регионов (39 миллионов человек). Переход означает отключение аналогового сигнала на территории всей страны.
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Александр Скворцов
Я, Александр Скворцов, космонавт Роскосмоса, член экипажа экспедиций 60/61 на Международную космическую станцию, приветствую вас из космоса в этот важный для всех нас день. Сегодня у меня важная миссия: объявить об окончании перехода России на цифровое телевидение.
— Александр Скворцов, российский лётчикТАСС 04:56
с чего всё началось

Россия завершает переход на цифровое телевещание

Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.
ТАССвчера в 17:05

Подробнее о событии

Эксперт оценил переход на цифровое вещание в России

Известия08:52

Россия полностью перешла на цифровое телевидение

Коммерсантъ06:49

Космонавт Скворцов отключил аналоговое телевидение с орбиты

Московский Комсомолец05:58

История перехода на цифровое телевидение в России

ТАСС06:24

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости04:55

Татарстан официально перешел на «цифру»

Kazanfirst.ru04:04

Космонавт на МКС символически отключил аналоговое телевидение в России

РБК06:06
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:11, Вашингтон
Политика

В Киеве стартовал марш украинских националистов

РИА Новости 08:22
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия

Появилось видео с места гибели главы Абакана в ДТП

В Сети появилось видео с места аварии, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин.
Известия 08:20
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости 05:53
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от нацистов

На сайте Минобороны появился новый раздел «Огни свободной Риги», в котором опубликованы рассекреченные документы операции по освобождению Риги от нацистов, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.
РБК 10 октября в 18:32
Религия

Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019

КП - Красноярск 03:21
Политика

Премьер Украины объяснил свой визит на концерт националистов

Газета.Ru 08:26
Экономика

Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Армия и оружие

Сирийская армия начала переброску на курдские территории

Известия вчера в 22:19
Происшествия

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Происшествия

В Обнинске арестовали гражданина США, ударившего полицейского

Гражданин США стал фигурантом уголовного дела после того, как в Обнинске ударил полицейского, приехавшего разбираться в ссоре мужчины с его приятельницей, сообщила прокуратура Калужской области в понедельник.
РИА Новости 08:09
Происшествия

В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове

Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
ФедералПресс 04:26
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru 05:26
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после отказа двигателя

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вернулся в столичный аэропорт Шереметьево из-за отказа двигателя после взлета.
ТАСС 08:37
Киберспорт

Утечка: в сеть попали новые изображение Warcraft III: Reforged

Первым доступ к файлам Warcraft III: Reforged получил датамайнер Мартин Бенджаминс.
REGNUM 04:59
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Экономика

Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз

Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:07
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета вчера в 07:10
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Шоу-бизнес

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WMJ.ru 08:36
Происшествия

СКР объявил о задержании новых фигурантов «московского дела»

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании в качестве подозреваемых четверых новых фигурантов «московского дела».
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МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал посла Турции в Киеве из-за встречи турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма.
Телеканал 360° вчера в 11:50
Культура

Познер дал объяснение своему презрению к интернету

Журналист Владимир Познер заявил об отсутствии интереса к интернету, а также объяснил, почему среди тех, кто начинал работать на телевидении, есть люди, которые предпочли уйти на YouTube.
Наша версия 04:20
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Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

RuNews24.ru вчера в 15:35
Экономика

Медведев поручил увеличить темпы строительства яслей

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Российская газета 08:07
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», — указано в сообщении.
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Хоккей

Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун

Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.
Спорт-Экспресс 07:57
Политика

В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»

Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
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