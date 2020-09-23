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Lenta.ru
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В России открыли революционный природный антибиотик

Российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.В источнике
С чего всё началось
Обнаруженное вещество, по словам исследователей, позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы, говорится в статье научного журнала Applied Biochemistry and Microbiology
.
ТК Звезда20:45
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РИА Новости

В России открыли революционный антибиотик

РИА Новости20:00
Российская газета

Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик

Российская газета23:19
Lenta.ru

В России открыли революционный природный антибиотик

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РЕН ТВ

Ученые из РФ нашли природный антибиотик, способный изменить медицину

РЕН ТВ21:50
Комсомольская правда

В России ученые открыли универсальный природный антибиотик

Комсомольская правда23:15
ТК Звезда

Российские ученые открыли универсальный антибиотик

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URA.Ru

В России открыли революционный антибиотик

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