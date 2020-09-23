Будьте в Плюсе
Главное
Наука
США
Наука
Интересное
Наука
Политика
Наука
Общество
Наука
Экономика
Наука
В мире
Наука
Спорт
Наука
Происшествия
Наука
Культура
Наука
Технологии
Наука
Наука
Авто
Наука
Lenta.ru
Lenta.ru

В России открыли революционный природный антибиотик

Российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.В источнике
С чего всё началось
Обнаруженное вещество, по словам исследователей, позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы, говорится в статье научного журнала Applied Biochemistry and Microbiology
.
ТК Звезда20:45
Подробнее о событии
РИА Новости

В России нашли революционный природный антибиотик

РИА Новости20:00
ТК Звезда

Российские ученые открыли универсальный антибиотик

ТК Звезда20:45
RT на русском

Российские учёные обнаружили уникальный природный антибиотик

RT на русском00:14
Российская газета

Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик

Российская газета23:19
URA.Ru

В России открыли революционный антибиотик

URA.Ru23:20
Lenta.ru

В России открыли революционный природный антибиотик

Lenta.ru21:14
РБК

Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик

РБК00:57

Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии
RT на русском23:37
364

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
972

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
2,6K

В Бундестаге наметился раскол стран ЕС из-за «Северного потока-2»

Член немецкого парламента Вальдемар Гердт заявил о том, что планы США против строительства газопровода привели к противоречиям в Европейском союзе Член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал сценарий Майка Помпео «предсказуемым».
Центральная Служба Новостей18:55
103

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
61

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
987

AMD представила процессоры Athlon 3000C и Ryzen 3000C для хромбуков

Новые процессоры Athlon и Ryzen C-Series для набирающего обороты сегмента хромбуков представила компания AMD, сообщает 22 сентября IXBT.com Новые процессоры Athlon 3000C и Ryzen 3000C с суффиксом «C», означающем, что данные модели процессоров являются модификацией процессоров серии U для Chrome OS, представила компания AMD.
ИА Красная Веснавчера в 16:10