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Lenta.ru
Lenta.ru

В России открыли революционный природный антибиотик

Российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.В источнике
С чего всё началось
Обнаруженное вещество, по словам исследователей, позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы, говорится в статье научного журнала Applied Biochemistry and Microbiology
.
ТК Звезда20:45
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Ученые из Тюмени обнаружили новый природный антибиотик

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В России открыли революционный природный антибиотик

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В России открыли революционный природный антибиотик

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Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального

Дело об «отравлении» блогера Алексея Навального превратилось в «абсурдный фарс», написала 19 сентября французская журналистка Кристель Неан в блоге на сайте гражданской журналистики AgoraVox.
ИА Красная Веснавчера в 14:22
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В США предрекли закат F-35 и Су-57

Развитие технологий и подходов, разрабатываемых в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), может привести к постепенному снижению роли истребителей, в частности, американского F-35 Lightning II и российского Су-57.
Lenta.ru17:08
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
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