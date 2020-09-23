В России открыли революционный природный антибиотик
Смотрите также
Тиньков намерен остаться с компанией после сделки с «Яндексом»
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
МКС избежала столкновения с обломком японской ракеты
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Airbus представила концепт самолетов с водородными двигателями
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Шестеро заключенных совершили дерзкий побег из колонии в Дагестане
Видеокамера в тюрьме Тесака не работала в день его смерти
В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника
Королева нецензурно выругалась на фоне скандала с изменой Тарзана
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
В России открыли революционный природный антибиотик
Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
Лукашенко заподозрили в проведении тайной инаугурации
В Минздраве назвали ухудшающие течение коронавируса болезни
Шестеро заключенных совершили дерзкий побег из колонии в Дагестане
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.В источнике
С чего всё началось
Обнаруженное вещество, по словам исследователей, позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы, говорится в статье научного журнала Applied Biochemistry and Microbiology
.
Подробнее о событии