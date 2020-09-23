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Lenta.ru
Lenta.ru

В России открыли революционный природный антибиотик

Российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет бороться с большинством заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.В источнике
С чего всё началось
Обнаруженное вещество, по словам исследователей, позволит эффективно бороться с большинством возбудителей опасных заболеваний, среди которых бактерии и грибы, говорится в статье научного журнала Applied Biochemistry and Microbiology
.
ТК Звезда20:45
Подробнее о событии
РИА Новости

Российские ученые открыли революционный природный антибиотик

РИА Новости20:00
ТК Звезда

Российские ученые открыли универсальный антибиотик

ТК Звезда20:45
РБК

Российские ученые открыли универсальный природный антибиотик

РБК00:57
URA.Ru

В России открыли революционный антибиотик

URA.Ru23:20
RT на русском

Российские учёные обнаружили уникальный природный антибиотик

RT на русском00:14
Lenta.ru

В России открыли революционный природный антибиотик

Lenta.ru21:14
Новости Тюмени 72.ru

В России открыли революционный природный антибиотик

Новости Тюмени 72.ru02:26

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении
РБКвчера в 15:39
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Эпидемиолог предупредил о коллапсе на Украине из-за коронавируса

Киев, 23 сентября 2020, 06:18 — REGNUM Нехватка койко-мест в больницах приведет Украину к коллапсу в случае, если власти страны не решат эту проблему, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в интервью порталу «Обозреватель».
REGNUM23:18
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Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке астронавтов

Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил, что ОАЭ подписали соглашение с NASA по подготовке эмиратских астронавтов для потенциальных миссий на Международную космическую станцию.
RT на русском21 сентября в 11:32

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Экс-замглавы Минздрава Алтайского края оштрафовали за взятку

Следствие считает, что в 2016-2019 годах Кравец незаконно получила в качестве взятки свыше 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юридического лица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур.
АМИТЕЛ23:19
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
39

Роспотребнадзор напомнил россиянам об опасности домашних консервов

Отдельным пунктов Роспотребнадзор указывает, что нельзя домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа.
Московский Комсомолец в Марий Эл01:57
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Роспотребнадзор предложил ввести на Дону ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией региональное управление Роспотребнадзора предложило временно запретить проведение спортивных соревнований, приостановить работу ночных клубов, скорректировать работу общественного транспорта.
Российская газета23:39
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В США создадут коалицию против Nord Stream 2

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, что в США намерены создать коалицию, чтобы воспрепятствовать окончанию строительства "Северного потока 2". Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью таблоиду Bild.
Piter.tvвчера в 04:00
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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В Барнауле на три рубля подорожает проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте, по мнению перевозчиков, просто необходимо повысить, чтобы платить достойные зарплаты водителям и кондукторам 24 сентября Координационный совет по ценообразованию решит, когда в Барнауле повысят стоимость проезда в общественном транспорте.
Толк22:57
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховке из-за санкций

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) не будет предоставлять страховое покрытие для судов, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Об этом сказано в циркуляре клубов, находящихся в группе.
Газета.Ru00:14
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Суд в США отказался разморозить активы для родственника Вексельберга

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга в разблокировании активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга.
РБК00:30
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