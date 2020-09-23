В России открыли универсальный природный антибиотик
Смотрите также
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум
В Москве простились с Михаилом Борисовым
Песков: не имеет значения, что Путин думает о «Новичке»
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии
Адвокат заявил о сломанной камере в СИЗО в день смерти Тесака
В Дагестане произошло столкновение протестующих и ОМОНа
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Кабмин выделил на поддержку многодетных семей еще 2,5 млрд рублей
Греф выступил против повышения налогов в России
Путин заявил о скорой регистрации второй вакцины от коронавируса
Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами
Стало известно, когда Том Круз отправится в космос на съёмки
Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии
Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты на 20%
Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании
Маск пообещал выпуск электромобилей Tesla за $25 тыс. через три года
Путин заявил о скорой регистрации второй вакцины от коронавируса
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
В России открыли универсальный природный антибиотик
Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открыли новый антибиотик, который позволит бороться с опухолями, грибковыми и бактериальными инфекциями. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Тюменской области.В источнике
Подробнее о событии