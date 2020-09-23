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ТАСС Наука
ТАСС Наука

В России открыли универсальный природный антибиотик

Специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) открыли новый антибиотик, который позволит бороться с опухолями, грибковыми и бактериальными инфекциями. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Тюменской области.В источнике
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РИА Новости

В России открыли революционный природный антибиотик

РИА Новости20:00
RT на русском

Российские учёные обнаружили уникальный природный антибиотик

RT на русском00:14
ТАСС Наука

В России открыли универсальный природный антибиотик

ТАСС Наука 06:41
Тюменская область сегодня

Ученые из Тюмени обнаружили новый природный антибиотик

Тюменская область сегодня03:25
ТК Звезда

Вирусолог рассказал, как действует новый универсальный антибиотик, открытый в Тюмени

ТК Звезда04:28
Новости Тюмени 72.ru

В России открыт уникальный природный антибиотик

Новости Тюмени 72.ru02:26
Lenta.ru

Вирусолог раскрыл механизм действия революционного природного антибиотика

Lenta.ru06:12

РФС признал ошибочной фиксацию фола Карпова в начале игры со «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочной фиксацию фола со стороны защитника московского ЦСКА Вадима Карпова на нападающем столичного "Спартака" Джордане Ларссоне в начале матча седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ru06:21

Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
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Супруги из Волгоградской области получили 38 лет колонии на двоих за сексуальное насилие над своими детьми

Родителей суд признал виновными по п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста), с назначением отцу 23 лет колонии строгого режима, а матери - 15 лет колонии общего режима.
Интерфакс - Россия07:06
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
4

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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