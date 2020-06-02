JYSK появился в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась почти до трёх тысяч магазинов в 52 странах.

В России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА

Шоу-бизнес Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери. 5

Армия и оружие Россия определила четыре случая применения ядерного оружия При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения. 1,9K

Кино Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска» Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix. 41

Общество В России начнут выдавать новые автомобильные номера Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, такой код в регионе не будет использоваться в обозримом будущем. 736

Политика Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам. 25

Энергетика «Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 347

Общество Смертность в Петербурге выросла на треть в мае Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. 75

Политика США готовят новые санкции против «Северного потока-2» Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа. 295

Авто Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания Новый кроссовер оснастили широкой радиаторной решеткой, иными нижними воздухозаборниками, интегрированными в решетку фарами со светодиодным освещением. 26

Общество Sony выпустила кинематографичный ролик по The Last of Us Part II В конце мая NEWS.ru рассказал, что Sony и студия Naughty Dog в рамках выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II. 5

Общество Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский. 4

Экономика Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 445

Политика Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит. 590