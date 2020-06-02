Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваВ России открылся первый магазин датского конкурента IКЕА

JYSK появился в датском Орхусе в 1979 году. Сейчас сеть разрослась почти до трёх тысяч магазинов в 52 странах.
Читать в источнике
Комментировать119

Подробнее о событии

В Москве открылся магазин «конкурента» IKEA

РИАМО08:55

В Москве открылся первый мебельный магазин ритейлера Jysk

Sostav.ru01:55

В Москве открылся первый датский мебельный магазин Jysk

ТАСС05:13

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА

РБК04:50

«Датская IKEA» открыла первый магазин в России

Коммерсантъ04:05

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Москва 2408:29

В России открылся первый магазин «датской IKEA» Jysk

Ведомости01:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 18:12, Ашберн
Политика

Handelsblatt (Германия): сегодня Путин — тормоз на пути России к благополучному будущему (Handelsblatt)

В огромной империи стали вовремя выплачивать зарплаты, благосостояние росло, будущее стало предсказуемым.
ИноСМИ 17:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук

Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери.
Discover24 03:43
5
Армия и оружие

Россия определила четыре случая применения ядерного оружия

При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК вчера в 10:11
1,9K
Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 01 июня в 07:42
41
Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Начальник цеха ТЭЦ-3 в Норильске задержан после утечки нефтепродуктов.
Газета.Ru 10:36
671
Армия и оружие

«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку

Вести.Севастополь 02:14
1
Происшествия

Разбой россиянина перед убийством спецназом попал на видео

Разбойное нападение 27-летнего россиянина Владимира Таушанкова на хозяйственный магазин в Екатеринбурге попало на видео.
Lenta.ru 08:40
15
Общество

В России начнут выдавать новые автомобильные номера

Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, такой код в регионе не будет использоваться в обозримом будущем.
Инфорос вчера в 08:20
736
Общество

В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей

Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
41
Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
25
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
93
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru 15:12
9
Энергетика

«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке

Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
РБК 11:19
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
347
Общество

В Швеции появилась вакансия, на которой работать практически не нужно

Авторы проекта намерены оплачивать его работу в течение 120 лет. Заявки поступили уже с территории Соединенных Штатов, Филиппин и Тайваня.
Evo-rus.com 14:48
20
Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
75
Общество

В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
454
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.
РИА Новости 14:23
295
Авто

Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания

Новый кроссовер оснастили широкой радиаторной решеткой, иными нижними воздухозаборниками, интегрированными в решетку фарами со светодиодным освещением.
ГЛАС.RU 03:36
26
Кино

HBO опубликовал новый трейлер сериала «Страна Лавкрафта»

REGNUM 15:44
Политика

Токаев: Казахстан не хочет вступать в Союзное государство

Президент Казахстана считает, что потенциал ЕАЭС можно превратить в «эффективную структуру международного масштаба».
RuNews24.ru 10:45
12
Кино

Актриса Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

Live24 14:04
38
Общество

Sony выпустила кинематографичный ролик по The Last of Us Part II

В конце мая NEWS.ru рассказал, что Sony и студия Naughty Dog в рамках выпуска State of Play показали новый геймплей The Last of Us Part II.
News.ru 10:39
5
Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
РИА Новости 16:43
4
Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
445
Происшествия

В самарском пансионате погибли трое рабочих при ремонте коллектора

Газета.Ru 14:05
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
590
Здоровье

Минздрав заявил о сложном эпидемиологическом процессе в ряде регионов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в ряде регионов страны остаётся напряжённым.
RT на русском 16:55
20
Происшествия

Мосгорсуд повторно продлил арест Арашуковым

RT на русском 17:56
1
Авто

Nissan упростит автомобили Infiniti

Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня вчера в 08:10
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное