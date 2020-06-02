В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK. Ритейлер, которого называют датским конкурентом IKEA, сообщил на своей странице в инстаграме об открытии 3 июня магазина в московском ТЦ "Тройка". Также в России работает интернет-магазин.

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

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