Общество
Москва 24В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина. Он расположен в торговом центре "Тройка" в Красносельском районе, сообщает РИА Новости. Одновременно с этим заработал российский сайт и интернет-магазин сети.
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Игры
Rockstar Games может выпустить ремейк Red Dead Redemption
Rockstar Games, возможно, планирует выпустить ремейк оригинальной Red Dead Redemption.
CyberSport.ru 04:46
Армия и оружие
Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 12:12
Общество
Greenpeace: ущерб от аварии в Норильске превышает 6 млрд рублей
Московский Комсомолец 19:27
Космос
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
РБК вчера в 22:02
Общество
В Петербурге с 5 июня возобновятся богослужения
Согласно документу, с 5 июня разрешается посещение храмов при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий.
Интерфакс Религия 12:11
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Происшествия
Глава МЧС вылетает в район ЧС в Норильске
Пресс-служба МЧС сообщила, что глава ведомства Евгений Зиничев сейчас вылетает в район ЧС в Норильске, где произошел разлив топлива на ТЭЦ-3.
Московский Комсомолец 13:07
Общество
Солодов предложил принципиально изменить северные надбавки
Солодов предложил поменять сам принцип формирования доплат.
Кам 24 08:40
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Здоровье
ВОЗ не спешит с оценкой работы Минздрава РФ в борьбе с коронавирусом
Уровень смертности в России не является показателем работы системы здравоохранения в стране, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге 3 июня в эфире телеканала «Россия 1». Отвечая на вопрос о низкой смертности от коронавируса в России, Клюге отметил, что на смертность влияет много факторов.
ИА Красная Весна 18:14
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Общество
Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне
Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11
Футбол
В АПЛ выявлен еще один случай заражения коронавирусом
Пятая волна тестирования на коронавирус в Английской премьер-лиге (АПЛ) выявила еще один случай заражения, сообщает пресс-служба Лиги.
Газета.Ru 11:50
Политика
В ЛНР признали русский язык «единственным государственным»
Украинский язык больше не считается государственным на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Российская газета 08:19
Футбол
Бывшая модель Playboy стала владельцем румынского клуба
Бывшая модель Playboy Анамария Продан, которая сейчас работает футбольным агентом, стала новым владельцем румынского «Германштадта».
Спорт-Экспресс 15:55
Происшествия
На Камчатке осудили женщину, утопившую своих детей
Жительница города Вилючинска на Камчатке, утопившая двух своих детей в бухте, приговорена к 15 годам лишения свободы, сообщатся на сайте Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости 19:36
Политика
США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:53
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Экономика
Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране
Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
Гаджеты
Представлен список iPhone, которые получат iOS 14
Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
Армия и оружие
СМИ выяснили причину крушения Су-57
По мнению журналистов, самолет мог управляться в беспилотном режиме, после чего произошел отказ системы управления.
Утро.ru вчера в 04:40
Происшествия
Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой
В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена.
Lenta.ru 02:44
Общество
Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
РИА Новости 18:38
Наука
В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя
В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль 13:47
Хоккей
Плющев похвалил Панарина за отсутствие реакции на беспорядки в США
ProstoProSport 06:29
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30