Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина. Он расположен в торговом центре "Тройка" в Красносельском районе, сообщает РИА Новости. Одновременно с этим заработал российский сайт и интернет-магазин сети.

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

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