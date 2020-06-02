Общество

Москва 24Москва 24В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина. Он расположен в торговом центре "Тройка" в Красносельском районе, сообщает РИА Новости. Одновременно с этим заработал российский сайт и интернет-магазин сети.
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В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента ИКЕА

РБК04:50

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Москва 2408:29

В Москве открылся первый датский мебельный магазин Jysk

ТАСС05:13

В Москве открылся магазин «конкурента» IKEA

РИАМО08:55

«Датская IKEA» открыла первый магазин в России

Коммерсантъ04:05

В Москве открылся первый мебельный магазин ритейлера Jysk

Sostav.ru01:55

В России открылся первый магазин «датской IKEA» Jysk

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