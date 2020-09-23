В России открыт универсальный антибиотик
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Учёные из России открыли природный антибиотик, который уничтожает практически все патогенные микроорганизмы, будь то бактерии или простейшие. Более того, он убивает даже опухолевые клетки. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.В источнике
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