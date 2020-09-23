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Вести.Ru
Вести.Ru

В России открыт универсальный антибиотик

Учёные из России открыли природный антибиотик, который уничтожает практически все патогенные микроорганизмы, будь то бактерии или простейшие. Более того, он убивает даже опухолевые клетки. Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.В источнике
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ТК Звезда

Вирусолог рассказал, как действует новый универсальный антибиотик, открытый в Тюмени

ТК Звезда04:28
Lenta.ru

В России открыли революционный природный антибиотик

Lenta.ru21:14
URA.Ru

В России открыли революционный антибиотик

URA.Ru23:20
RT на русском

Российские учёные обнаружили уникальный природный антибиотик

RT на русском00:14
Новости Тюмени 72.ru

В России открыли революционный природный антибиотик

Новости Тюмени 72.ru02:26
Тюменская область сегодня

Ученые из Тюмени обнаружили новый природный антибиотик

Тюменская область сегодня03:25
РИА Новости

В России открыли революционный природный антибиотик

РИА Новости20:00

В США предрекли закат F-35 и Су-57

Развитие технологий и подходов, разрабатываемых в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), может привести к постепенному снижению роли истребителей, в частности, американского F-35 Lightning II и российского Су-57.
В США предрекли закат F-35 и Су-57
Lenta.ru17:08
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В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о разговоре Путина с Макроном

Французская газета не могла и не может располагать точными данными о содержании беседы президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, РФ не верит, что Елисейский дворец "слил" в СМИ беседу глав двух государств, Франция не может такого сделать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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