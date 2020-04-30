Коронавирус
Lenta.ruВ России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек. В течение всего периода эпидемии умерли 1073 человека. За последние сутки зафиксирован 101 летальный исход.
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Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Общество
В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
Здоровье
Названы города Ростовской области с новыми заболевшими коронавирусом
За все время в области проверили на коронавирус около 32 тысяч человек. В данный момент в регионе зарегистрировано 943 случая заражения.
Rostov gazeta 03:56
Общество
В Крыму коронавирусом впервые заболела беременная
В Крыму подтвердили еще три случая новой коронавирусной инфекции.
КП - Крым 03:22
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Общество
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Российская газета 04:35
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек
Новые случаи заражения за минувшие сутки были зарегистрированы во всех регионах страны. Всего было выявлено 7 099 новых больных COVID-19.
Московский Комсомолец Краснодар 03:37
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская воспроизвели сцену из «Титаника»
Правда Яна была в пледе, а Плющенко – полуголый. Был в ролике задействован и их сын Саша, который с помощью фена создавал ветер.
Uznayvse.ru 04:13
Энергетика
В Белоруссии заявили о покупке первой партии нефти у Saudi Aramco
Минск, 29 апреля 2020, 15:33 — REGNUM Белоруссия закупила первую партию нефти у саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил 29 апреля пресс-секретарь республиканского «Белнефтехима» Александр Тищенко.
REGNUM вчера в 08:33
Происшествия
Телеведущая Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева
Телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за разбитый автомобиль в ходе потасовки с ее водителем осенью 2018 года около гостиницы "Пекин".
Российская газета 04:12
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости вчера в 03:03
Экономика
Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет о состоянии нефинансовых компаний в России (есть в распоряжении РБК).
РБК 05:00
Политика
Кремль прокомментировал динамику заражения коронавирусом в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал динамику заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 05:53
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Общество
Нижегородцам разрешили гулять и совершать пробежки около дома
Нижегородцы могут выходить на улицу при условии, что на портале «Карта жителя» будет оформлена соответствующая заявка.
Ньюс-НН 02:25
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Общество
В России за сутки выявили 6411 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах.
Новгородские ведомости 28 апреля в 03:54
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Восемь новых случаев заражения СOVID-19 выявлено в Карелии
За сутки выявлено восемь новых случаев, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Карелии.
Петрозаводск говорит 02:16
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Гаджеты
Nokia выпустит два новых ультрабюджетных кнопочных телефона
Компания HMD Global, по сведениям сетевых источников, в скором времени выпустит два новых кнопочных телефона.
Dgl.ru вчера в 22:04
Гаджеты
Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть
В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform 02:27
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина
Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru 05:01