Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек. В течение всего периода эпидемии умерли 1073 человека. За последние сутки зафиксирован 101 летальный исход.
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В России зафиксировали рекордный рост числа зараженных коронавирусом

РИА Новости05:31

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

Интерфакс03:36

Оперштаб: в России зафиксирован рекордный прирост заболевших

Вести.Ru03:55

Рекордные семь тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

Вечерняя Москва03:52

В России — рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом

НТВ03:37

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

Lenta.ru05:07

Рекордный прирост. Количество зараженных коронавирусом в России превысило 100 тысяч

Телеканал 360°03:35
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Происшествия

Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса

АиФ Иркутск вчера в 00:59
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Финансы

Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.
РБК 08:18
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
39
Общество

Москвичей напугали возможностью всплеска коронавируса к июню

В случае массового нарушения москвичами режима самоизоляции в предстоящие майские праздники, в городе к июню может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом.
Росбалт 08:08
3
Общество

Режим повышенной готовности в Пензенской области официально продлен

Пути по смягчению режима уже намечаются.
Smi58.ru 08:37
Общество

В Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу

Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:48
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
71
Здоровье

Акбулак могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса

Сегодня будет принято решение о закрытии Акбулака на карантин, - сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Вестирама.ру 08:01
Происшествия

Бывшего курганского замгубернатора отправили в СИЗО

Российская газета 08:18
52
Общество

Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
77
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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Политика

Путин поблагодарил всех, кто помогает людям в условиях коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогает людям гражданам в условиях коронавируса.
РИА Новости 07:29
4
Общество

Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»

Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
4
Общество

В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»

Меры, принимаемые для борьбы с эпидемией COVID-19, могут привести к срыву нацпроекта здравоохранение.
РБК 08:15
Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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Наука

Учёные нашли способ определять время смерти утопленников

Добавим, дела, связанные с утопленниками, вызывают трудности при расследовании из-за невозможности определить точное время смерти.
UfacityNews.ru 04:13
Общество

Кардиолог усомнился в эффективности лечения коронавируса плазмой

Медик заявил, что в Петербурге начались исследования плазмы крови переболевших коронавирусом на предмет поиска антител, способных нейтрализовать COVID-19.
URA.Ru 08:40
Экономика

Российские производители предупредили о росте цен на лекарства

Стоимость лекарств с использованием импортных фармацевтических субстанций может увеличиться из-за резкого роста тарифов на перевозку.
АБН вчера в 23:35
34
Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

Lenta.ru 08:24
Общество

В Москве произошел сбой в системе цифровых пропусков

В системе цифровых пропусков для поездок по Москве произошел сбой, сообщили телеканалу «Дождь» на горячей линии.
Коммерсантъ 07:26
3
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,9K
Общество

ВОЗ допускает снятие ограничений в России с 12 мая

С 12 мая Россия сможет постепенно ослаблять ограничения.
BFM.ru 08:48
83
Общество

Названо условие «долгой самоизоляции» в России

Как подчеркнул Пестерев, главное, чтобы эпидемиологическая обстановка не ухудшилась после майских праздников: в эти дни обещают теплую погоду и многие граждане могут нарушить режим самоизоляции, что чревато "взрывным ростом" случаев COVID-19.
РИА Новости 08:13
Армия и оружие

Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл

Piter.tv 03:14
Армия и оружие

«Военное обозрение»: нужно благодарить Олланда за отказ передать «Мистрали»

Народные новости вчера в 12:17
Происшествия

В Нью-Йорке обнаружили грузовики с разлагающимися трупами

REGNUM 03:12
899
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости вчера в 12:29
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Газета.Ru 06:37
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Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
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Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

Российская газета 08:24
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