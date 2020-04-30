Коронавирус
Lenta.ruВ России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек. В течение всего периода эпидемии умерли 1073 человека. За последние сутки зафиксирован 101 летальный исход.
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Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Кино
Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского
Игромания.ру 07:16
Спорт
Россия может претендовать на проведение Олимпиады в 2036 году
Олимпиада на территории России проходила дважды – в 1980 году Игры состоялись в Москве, в 2014 – в Сочи.
Metaratings 10:15
Политика
Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
Футбол
Шюррле оплатил протезирование 11-летнему мальчику из России
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле оплатил протезирование для 11-летнего Ромы Балабаева из города Белебей (Башкортостан).
Sport24.ru 07:54
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Авторы поста опубликовали видео, на котором показано, как военнослужащие заставляют своих коллег называть их "товарищами чеченцами".
Piter.tv 06:53
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Общество
Путин предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтеров
Три миллиарда рублей выделят на гранты волонтёрам, которые оказывают помощь людям в связи с пандемией коронавируса.
Общественное телевидение России 10:17
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В ходе общения представительнице ВОЗ был задан вопрос о причинах низкой смертности от коронавируса в России, если сравнивать с некоторыми другими странами мира.
ГЛАС.RU 10:30
Политика
Путин отметил сплоченность россиян в борьбе с коронавирусом
Борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность и способность к взаимовыручке, и он показал, что россияне сплочены, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:58
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета вчера в 20:37
Общество
Собянин объяснил порядок продления рабочих пропусков до 11 мая
Мэр Москвы Сергей на своем сайте объяснил порядок продления цифровых рабочих пропусков.
Газета.Ru вчера в 15:52
Общество
На трассе «Дон» возникли пробки
На трассе М-4 "Дон" в районе Тульской области из-за проверки электронных пропусков наблюдаются затруднения в движении, сообщили в госкомпании "Автодор".
Российская газета 10:17
Общество
В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок
Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.
REGNUM 09:18
Политика
Путин рассказал о генетическом культурном коде россиян
Россия всегда объединяла усилия для того, чтобы противостоять напастям "всем миром", это буквально в крови, в генетическом коде россиян.
РЕН ТВ 08:12
Шоу-бизнес
Суд в Москве расторг брак между Лолитой и теннисистом Ивановым
Басманный суд в четверг удовлетворил иск о разводе между певицей Лолитой Милявской и теннисистом Дмитрием Ивановым, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Жорин.
РИА Новости 09:40
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Николай Цулыгин покинул пост главного тренера "Салавата Юлаева", сообщается на официальном сайте уфимского клуба КХЛ.
РИА Новости 09:35
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
В Пензенской области вводится масочный режим
«Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина.
1pnz.ru 08:45
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Пикалево и Первомайское в Ленобласти закрыли на карантин
Как следует из постановления, въезд в Первомайское и Пикалево запрещен для любого транспорта, кроме автомобилей местных жителей, а также в случае доставки товаров или обеспечения работы местных предприятий.
СеверИнформ 10:29
Космос
С российской лунной станции из-за перевеса могут снять научный прибор
30.04.2020 Российской лунной станции, запуск которой запланирован на будущий год, придется сбросить лишний вес.
Портал Поиск 06:29
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину
В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Культура
Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II
RuNews24.ru 07:55
Гаджеты
Xiaomi представила новые смартфоны и «умный» вентилятор
Производитель смартфонов Xiaomi представил сегодня, 30 апреля, в Пекине новые продукты в рамках глобальной онлайн-презентации, которая впервые была рассчитана и непосредственно на Россию.
Коммерсантъ 09:00