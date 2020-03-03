Общество

Российская газетаРоссийская газетаМошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы. О новой нехорошей тенденции сообщает газета "Известия", подробно описывая используемую преступниками схему. Хакеры взламывают личный кабинет человека, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки.
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с чего всё началось

Кто правит баллом: у тысяч россиян украдены бонусы со скидочных карт

Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Участились случаи кражи баллов со скидочных карт

Газета.Ru03:00

Эксперт объяснил рост числа мошенничеств с картами лояльности

РИА Новости01:48

«Известия» рассказали о мошенничестве с бонусами со скидочных карт россиян

ТАССвчера в 19:18

Эксперты предупредили россиян о схемах мошенничества с бонусными картами

РБКвчера в 20:54

Мошенники украли у тысяч россиян бонусы со скидочных карт

URA.Ruвчера в 19:23

Мошенники нашли новый способ обмана с бонусными картами

РЕН ТВвчера в 23:48

У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

Известиявчера в 17:59
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Происшествия

Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево

РИА Новости 04:58
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс вчера в 04:55
Общество

Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам

Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
РИА Новости 02:07
Общество

На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
RT на русском 04:22
Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
Интерфакс вчера в 02:27
Музыка

Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении

У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
РИА Новости 05:21
Происшествия

Более 330 уголовных дел о врачебных ошибках дошли до суда в 2019 году

Более 330 тысяч уголовных дел, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, направлены в суды.
ТАСС 05:10
Общество

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Российская газета 01 марта в 13:45
Политика

ЦИК выбрала логотип и слоган голосования по Конституции

ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган намеченного на апрель Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК.
Рифей-Пермь 01:50
Космос

Решена загадка гигантских «ватных» планет

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой это несоответствие объясняется тем, что кажущийся гигантский размер «рыхлой» планеты обусловлен кольцами.
Lenta.ru 05:12
Спорт

Игры в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за коронавируса

Контракт на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио позволяет отложить соревнования на конец 2020 года на фоне распространения коронавируса, сказала министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.
РИА Новости 05:22
Политика

Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Известия вчера в 21:33
Культура

НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри

Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
ToDay News Ufa 01 марта в 14:29
Политика

США признали отсутствие угрозы со стороны России для стран Прибалтики

Россия в настоящее время не несет угрозы прибалтийским странам, считает постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, выступая перед журналистами.
Российская газета 01:19
Общество

Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов

"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости вчера в 11:37
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Биатлон

Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Телеканал 360° вчера в 16:42
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
ТАСС 03:19
Политика

Мишустин ввел новое правило для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 01 марта в 13:17
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Общество

Губернатор Радаев заявил, что стал прорабом

Перед собравшимися выступил губернатор Валерий Радаев. Он напомнил, что в прошлом году область приступила к реализации нацпроектов.
Версия-Саратов 04:12
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Известия 04:45
Футбол

Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.
Российская газета вчера в 23:27
Футбол

Жеребьёвка Лиги Наций. Сборная России узнает соперников

Нельзя наперед утверждать, что к осени 2020 года сборная России будет в шикарной форме после Евро-2020, а команда Норвегии не наберет, даже если не пройдет через плей-офф Лиги Наций в финальную часть турнира.
Soccer.ru 02:02
Армия и оружие

Украинская разведка выяснила предназначение Крыма

Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия за последние шесть лет перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота в Крыму.
Lenta.ru вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Максим Виторган заболел пневмонией

Московский Комсомолец 01:50
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:39
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском 04:38
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