Общество
Российская газетаМошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы. О новой нехорошей тенденции сообщает газета "Известия", подробно описывая используемую преступниками схему. Хакеры взламывают личный кабинет человека, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки.
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с чего всё началось
Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно сел в Шереметьево
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Общество
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Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,9-3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник коррекционным ростом цен blue chips на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики на фоне негативного влияния коронавируса из Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,9-3%.
Музыка
Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении
У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
Происшествия
Более 330 уголовных дел о врачебных ошибках дошли до суда в 2019 году
Более 330 тысяч уголовных дел, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медпомощи, направлены в суды.
Общество
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Политика
ЦИК выбрала логотип и слоган голосования по Конституции
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Космос
Решена загадка гигантских «ватных» планет
Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой это несоответствие объясняется тем, что кажущийся гигантский размер «рыхлой» планеты обусловлен кольцами.
Спорт
Игры в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за коронавируса
Контракт на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио позволяет отложить соревнования на конец 2020 года на фоне распространения коронавируса, сказала министр по делам Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото.
Политика
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Культура
НТВ запустил музыкальное шоу «Маска» с Киркоровым в жюри
Организаторы телевизионного шоу «Маска» на НТВ сообщили состав жюри.
Политика
США признали отсутствие угрозы со стороны России для стран Прибалтики
Россия в настоящее время не несет угрозы прибалтийским странам, считает постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, выступая перед журналистами.
Общество
Матвиенко призвала «уйти от формализма» в вопросе газификации регионов
"Газпрому" нужно уйти от формализма в вопросе газификации субъектов России за счет механизма совместной ответственности с региональными властями, обратившись к более жизнеспособным схемам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Биатлон
Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что "Газпром" снизил цену на газ для республики на 40%.
Политика
Мишустин ввел новое правило для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило, сообщает ИА DEITA.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Губернатор Радаев заявил, что стал прорабом
Перед собравшимися выступил губернатор Валерий Радаев. Он напомнил, что в прошлом году область приступила к реализации нацпроектов.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Футбол
Черчесов не исключил появления в сборной России неожиданных игроков
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в составе сборной России на ближайшие товарищеские матчи могут появиться игроки, которых там не ожидают увидеть.
Футбол
Жеребьёвка Лиги Наций. Сборная России узнает соперников
Нельзя наперед утверждать, что к осени 2020 года сборная России будет в шикарной форме после Евро-2020, а команда Норвегии не наберет, даже если не пройдет через плей-офф Лиги Наций в финальную часть турнира.
Армия и оружие
Украинская разведка выяснила предназначение Крыма
Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что Россия за последние шесть лет перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота в Крыму.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.