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В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалт09:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

Запас свободных денег у жителей РФ в июле резко вырос

Газета.Ru09:19
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Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

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Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

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В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

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Смена поколений. Когда россияне начнут доверять криптовалюте

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У россиян резко вырос объем «свободных денег»

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Россияне скопили на руках рекордный объем денег

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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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На Урале росгвардейцев обстреляли во время рейда на браконьеров

В Сысерти местные жители, отправившиеся на охоту, стреляли в росгвардейцев, которые вместе с инспектором по регулированию использования животного мира и председателем общества охотников выявляли браконьеров.
Российская газета10:15
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Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, выразив заинтересованность в скорейшем решении конфликта в стране, сообщает пресс-служба Кремля.
Городовой09:32
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