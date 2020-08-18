В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
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Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
исследовательского холдинга «Ромир».
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