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В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
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«Беларуськалий» частично приостановил работу из-за забастовки

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Live2406:28
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