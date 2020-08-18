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В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалт09:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

Количество свободных денег у россиян обновило летний максимум

Газета.Ru12:01
RT на русском

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

RT на русском10:40
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомости08:03
Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

Lenta.ru09:45
РБК

Смена поколений. Когда россияне начнут доверять криптовалюте

РБК10:12
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

РИА Новости10:24
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ru07:35

Бутусов о минских «вагнеровцах»: ЗЕ сознательно обезглавил разведку

Бурба, говорит Бутусов, подозревал Ермака и Демченко в сознательном провале операции по захвату на территории России граждан РФ, подозреваемых в совершении «военных преступлений на Украине».
Евразия Daily10:03

В Москве погиб поэт Борис Пастернак

Утром 18 августа на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре в Москве обнаружили тело поэта Бориса Пастернака, родственника лауреата Нобелевской премии, писателя Бориса Пастернака.
Ридус04:32
17

Лукашенко раскритиковал ориентированную на Запад программу оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совбеза страны подверг критики подготовленную оппозицией программу первоочередных и догосрочных мер, передает «БелТА».
Rambler News Service10:42
4

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
67

Бутырская и Жулин выступили за участие Медведевой в чемпионате России

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы критерии допуска к чемпионату страны 2021 года, согласно которым к участию в турнире будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта» на основании суммы очков, набранных на этих этапах.
РБК спорт06:39