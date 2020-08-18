В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле
Смотрите также
Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Митинг оппозиции в Минске собрал около 10 тысяч человек
В МИД России прокомментировали военный мятеж в Мали
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Адвокат Ефремова заявил о тайном свидетеле
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
США и Израиль опасаются поставок С-400 в Иран после снятия эмбарго
В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе
Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны
Власти Гродно выполнили требования протестующих
Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
В Мали восставшие военные задержали президента и премьера
Швеция заявила о приостановке выплаты помощи Белоруссии
В ФРГ заявили о худших последствиях санкций США против Nord Stream 2
Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году
МВД Белоруссии отказалось примкнуть к протестующим
Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко
Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
исследовательского холдинга «Ромир».
Подробнее о событии