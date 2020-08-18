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В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалтвчера в 09:09
Подробнее о событии
Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

Lenta.ruвчера в 09:45
RT на русском

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

RT на русскомвчера в 10:40
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

РИА Новостивчера в 10:24
Газета.Ru

Количество свободных денег у россиян обновило летний максимум

Газета.Ruвчера в 12:01
РБК

Смена поколений. Когда россияне начнут доверять криптовалюте

РБКвчера в 10:12
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомостивчера в 08:03
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ruвчера в 07:35

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАССвчера в 08:20
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Власти Гродно выполнили требования протестующих

Совет общественного согласия создан властями белорусского Гродно по требованию объединенного штаба баллотировавшейся на пост президента Светланы Тихановской, местных профсоюзов, партий и представителей демократической общественности, сообщил во вторник Гродненский горисполком.
РИА Новостивчера в 16:40
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AMD выпустила чипсет A520 для сокета AM4

AMD выпустила чипсет A520 для сокета AM4, обеспечивая оптимизированную, надежную платформу с многочисленными вариантами подключения и высокой пропускной способностью для удовлетворения самых требовательных пользователей домашних и офисных ПК.
CNewsвчера в 10:14
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Тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с «Арсеналом»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после победы над тульским "Арсеналом" в матче третьего тура чемпионата России сезона-2020/21 выразил недовольство работой главного арбитра встречи Сергея Иванова.
РИА Новостивчера в 15:42

Адвокат Ефремова заявил о тайном свидетеле

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал привести в суд по делу о смертельной аварии в центре столицы тайного свидетеля, сообщается в Telegram-канале Комсомольской правды.
9111.ruвчера в 14:04

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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Члены КПРФ протестуют против снятия с выборов в гордуму Ульяновска

Члены КПРФ протестуют против снятия с выборов в гордуму Ульяновска Во вторник суд в Ульяновске лишил регистрации еще одного кандидата в депутаты гордумы от КПРФ, после чего общее число выдвиженцев КПРФ, снятых с выборов по искам их конкурентов из партии «Коммунисты России», достигло 16 человек.
Коммерсантъвчера в 14:10
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