Члены КПРФ протестуют против снятия с выборов в гордуму Ульяновска

Члены КПРФ протестуют против снятия с выборов в гордуму Ульяновска Во вторник суд в Ульяновске лишил регистрации еще одного кандидата в депутаты гордумы от КПРФ, после чего общее число выдвиженцев КПРФ, снятых с выборов по искам их конкурентов из партии «Коммунисты России», достигло 16 человек.