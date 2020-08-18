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В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалтвчера в 09:09
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Газета.Ru

Количество свободных денег у россиян обновило летний максимум

Газета.Ruвчера в 12:01
RT на русском

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

RT на русскомвчера в 10:40
Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

Lenta.ruвчера в 09:45
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

РИА Новостивчера в 10:24
РБК

Смена поколений. Когда россияне начнут доверять криптовалюте

РБКвчера в 10:12
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомостивчера в 08:03
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ruвчера в 07:35

Российские и сирийские военные ликвидировали укрытия боевиков в Хаме

Российские и сирийские военные совместными усилиями разминировали и уничтожили укрытия боевиков в поселке Тахмас на севере провинции Хама, передает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александра Рошкина.
Российские и сирийские военные ликвидировали укрытия боевиков в Хаме
Аргументы и Факты21:33

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Суд в Лондоне счел «ненормальной» охоту А1 Фридмана за активами Беджамова

Экс-совладелец Внешпромбанка (ВПБ) Георгий Беджамов подал иск о преследовании к сотрудникам инвестиционной компании А1 (входит в «Альфа-Групп») в связи с их действиями по поиску его активов за рубежом.
РБК23:00

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
ТАССвчера в 16:22
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«Формула-1» признала Сенну самым быстрым гонщиком

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» вместе с Amazon Web Services создало объединенный рейтинг скорости пилотов, составляемый при помощи облачных вычислений, сообщила пресс-служба «Формулы-1».
Аргументы и Фактывчера в 08:12
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Совет атаманов РФ: Дистанционный термометр может «стирать память»

Совет атаманов России, первым заместителем которого является глава некоммерческого партнерства «Уральское казачество» Геннадий Ковалев, призывает казаков не измерять температуру дистанционными термометрами, чтобы избежать возможного «стирания памяти».
Аргументы неделивчера в 09:35
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