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В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалт09:09
Подробнее о событии
РБК

Смена поколений. Когда россияне начнут доверять криптовалюте

РБК10:12
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

РИА Новости10:24
Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

Lenta.ru09:45
Газета.Ru

Запас свободных денег у жителей РФ в июле резко вырос

Газета.Ru09:19
RT на русском

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

RT на русском10:40
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомости08:03
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ru07:35

Лукашенко не видит угрозы в российских военных объектах в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя пункт программы оппозиционного штаба закрыть на территории страны российские военные базы, заявил, что не понимает, чем они угрожают Минску.
РИА Новости10:52

Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
7

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
7

Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву — богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости07:04
16

В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10

Поставки смартфонов в России во II квартале из-за COVID упали на 11,5%

Поставки смартфонов в Россию во втором квартале текущего года сократились на 11,5% в штучном и на 22,4% в денежном выражении из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении аналитической компании International Data Corporation (IDC).
ПРАЙМ05:05

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган - "шахматисты мирового класса", и если Джо Байден победит на президентских выборах в США, он не сможет общаться с ними на равных, считает Дональд Трамп.
Газета.Ru03:23
1,3K

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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«Барселона» объявила об уходе спортивного директора Абидаля

В каталонском клубе продолжаются увольнения после унизительного поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Ранее своего почта лишился главный тренер Кике Сетьен, а во вторник было объявлено об уходе спортивного директора Эрика Абидаля.
Российская газета10:51

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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