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В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

Резкий рост объёма «свободных денег» отмечается в России в июле по сравнению с показателями июня, следует из исследования холдинга «Ромир».В источнике
С чего всё началось
Это рекордное значение для этого месяца за все время расчета индекса — с начала 2017 года — и максимум 2020 года, следует из обзора
 исследовательского холдинга «Ромир».
Росбалт09:09
Подробнее о событии
RT на русском

В России отмечен рост объёма «свободных денег» в июле

RT на русском10:40
РИА Новости

Объем свободных денег у россиян в июле рекордно вырос

РИА Новости10:24
Ведомости

У россиян резко вырос объем «свободных денег»

Ведомости08:03
Газета.Ru

Запас свободных денег у жителей РФ в июле резко вырос

Газета.Ru09:19
РБК

Смена поколений. Когда россияне начнут доверять криптовалюте

РБК10:12
Lenta.ru

У россиян оказалось рекордно много свободных денег

Lenta.ru09:45
URA.Ru

Россияне скопили на руках рекордный объем денег

URA.Ru07:35

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01
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В ХК «Сибирь» выявлено 11 случаев коронавируса

В клубе сообщили, по результатам тестирования с целью выявления случаев COVID-19, которое было проведено 17 августа после возвращения из Магнитогорска с турнира имени И.Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды.
Российская газета10:10

Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии

Ранее во вторник стало известно, что Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону политический кризис в Белоруссии, который сложился после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Lenta.ru06:02
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AMD выпустила чипсет A520 для сокета AM4

AMD выпустила чипсет A520 для сокета AM4, обеспечивая оптимизированную, надежную платформу с многочисленными вариантами подключения и высокой пропускной способностью для удовлетворения самых требовательных пользователей домашних и офисных ПК.
CNews10:14

В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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