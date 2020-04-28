Экономика
RT на русскомВ России отмечено снижение продаж антисептиков
Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля. Это больше, чем в апреле 2019 года, на 23%. Также в начале апреля этого года упали продажи санитайзеров для рук — на 58% по сравнению с началом марта.
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с чего всё началось
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.RT на русскомвчера в 23:00
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Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Политика
Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил, что возглавит страну и выйдет из соглашения, в результате которого сформировалось Правительство национального согласия (ПНС), передает портал Akhbar Libya.
Газета.Ru 03:00
Космос
Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»
В апреле 2023 год российские ученые планируют запустить на околоземную орбиту высотой в 800 километров биоспутник с животными и микроорганизмами, который пробудет в невесомости месяц.
Комсомольская правда 25 апреля в 02:29
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Авто
В России появился полноприводный Skoda Karoq
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу чешской марки, полноприводный Karoq отличается увеличенным на 4 мм (до 164 мм) дорожным просветом, опциональными 18-дюймовыми колесами, задними сиденьями с возможностью складывания в ровный пол и функцией Auto Hold, доступной уже в базовой комплектации автомобиля.
Автоновости дня 03:49
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Происшествия
В Тульской области скончался очередной пациент с коронавирусом
Тула, 28 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Новый случай летального исхода пациента с подтверждённым заражением коронавирусом зарегистрирован в Тульской области, сообщил 28 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:15
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом
Мужчина 1950 года рождения с коронавирусной инфекцией умер в Татарстане.
ТАСС 04:11
Авто
Новая Hyundai Elantra получит версию N Line
Компания Hyundai представила тизер новой модификации седана Elantra последнего поколения — спортивной версии N Line.
Коммерсантъ 04:41
Армия и оружие
Шойгу поручил выдать отслужившим маски и антисептики
Министр обороны Сергей Шойгу поручил организовать демобилизацию с соблюдением всех санитарных норм.
НТВ 04:50
Здоровье
Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус
Врач-эпидемиолог перечислил, какие органы человеческого организма поражает коронавирус, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:32
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 04:49
Общество
Александра Васильева в «Модном приговоре» заменит Дмитрий Дибров
Комсомольская правда вчера в 14:45
Экономика
СКБ-банк ускорит переход в онлайн-формат, оптимизирует офисную сеть
В рамках консолидации банковской группы произойдет объединение и оптимизация офисной сети с Газэнергобанком (дочерняя кредитная организация СКБ-банка): отделения будут трансформированы до формата "легкого универсального офиса", основными задачами которого будут консультирование клиентов и подключение к дистанционным сервисам.
Интерфакс - Россия 01:35
Общество
В России за сутки зафиксировано 6 411 новых больных коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6 411 больных коронавирусом: 2 609 случаев протекают без клинических проявлений.
ЧС-ИНФО 04:20
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 300 человек
Как ранее сообщал РБК Калининград, на этой неделе в регионе могут смягчить режим тотальной самоизоляции, если количество заболевших не будет резко расти, и в том случае, если федеральные власти не дадут иных указаний.
РБК Калининград 03:55
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Наука
На набор веса и похудение могут влиять запахи
Ученые провели исследование и установили запахи, которые активизируют нервные клетки, управляющие обменом жиров.
Live24 вчера в 01:48
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс 25 апреля в 09:45
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Футбол
«Зенит» могут признать победителем РПЛ
Петербургский "Зенит" могут признать победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), если сезон не будет доигран из-за пандемии коронавируса, передает "СЭ".
Газета.Ru вчера в 09:44
Космос
В раскаленной атмосфере далекой экзопланеты нашлись металлические облака
В результате работы в атмосфере MASCARA-2 обнаружились газообразные металлы – «облака» железа, магния и хрома.
Naked Science вчера в 02:38