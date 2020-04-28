Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России отмечено снижение продаж антисептиков

Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля. Это больше, чем в апреле 2019 года, на 23%. Также в начале апреля этого года упали продажи санитайзеров для рук — на 58% по сравнению с началом марта.
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с чего всё началось

В России отмечено снижение продаж антисептиков

Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.
RT на русскомвчера в 23:00

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В России снизились продажи антисептиков

Российская газета02:46

В России отметили снижение спроса на антисептики

Известия01:01

Продажи антисептиков и санитайзеров в России сократились. На то есть две причины

Фонтанка.Ру01:53

В России резко упали продажи антисептиков

РИА Новости01:37

В России упали продажи антисептиков

Газета.Ru01:06

В России резко упали продажи антисептиков и санитайзеров

Московский Комсомолец01:57

В России отмечено снижение продаж антисептиков

RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия

В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19

В Челябинской области скончался четвертый пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Российская газета 02:33
5
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
24
Общество

В Москве скончался ещё 31 пациент с коронавирусом

«В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение столичного оперативного штаба.
RT на русском 26 апреля в 14:34
311
Энергетика

В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»

Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
498
Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
2,5K
Происшествия

На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима

В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
146
Общество

Стали известны уловки мошенников во время распространения коронавируса

Многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе.
Крым 24 02:47
Происшествия

Андрей Климентьев приговорен к четырем годам колонии

Newsroom24 вчера в 09:21
69
Политика

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

Газета.Ru вчера в 19:18
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Происшествия

Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали

Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
16
Происшествия

В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя»

Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Российская газета 02:07
37
Политика

Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 02:02
246
Общество

В Крыму обнаружили еще девять больных коронавирусом

Семь человек из Ялты находились в обсерваторе после контакта с заболевшими. Результаты обнаружили на 10 день исследования.
Московский Комсомолец 03:00
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
60
Политика

Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии

Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
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Экономика

Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии

Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
РБК вчера в 22:59
9
Общество

Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости вчера в 12:29
118
Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
209
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
1,6K
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
1,7K
Гаджеты

Неожиданно стартовали предзаказы на не анонсированный Meizu 17

В Сети неожиданно для многих поклонников бренда стартовали предварительные заказы на ещё пока не анонсированный смартфон Meizu 17.
OAnews 01:51
Здоровье

14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 01:59
15
Здоровье

Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом

Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости вчера в 20:56
36
Здоровье

Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус

Врач-эпидемиолог перечислил, какие органы человеческого организма поражает коронавирус, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:32
31
Политика

США выставят Китаю счет за коронавирус

В Вашингтоне планируют выставить Пекину счет за вспышку коронавируса.
Утро.ru 01:56
36
Общество

Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса

Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02
105
Здоровье

Врач курской инфекционной больницы записала обращение

Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com вчера в 08:11
97
Происшествия

В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей

Известия 01:30
Спорт

В Японии допустили отмену Олимпиады в 2021 году

Председатель организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори допустил отмену соревнований в 2021 году, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль.
Lenta.ru 02:50
Путешествия

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

Коммерсантъ вчера в 08:43
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