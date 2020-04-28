Экономика
RT на русскомВ России отмечено снижение продаж антисептиков
Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля. Это больше, чем в апреле 2019 года, на 23%. Также в начале апреля этого года упали продажи санитайзеров для рук — на 58% по сравнению с началом марта.
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с чего всё началось
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия
В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19
В Челябинской области скончался четвертый пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Российская газета 02:33
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
В Москве скончался ещё 31 пациент с коронавирусом
«В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение столичного оперативного штаба.
RT на русском 26 апреля в 14:34
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Происшествия
На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима
В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
Общество
Стали известны уловки мошенников во время распространения коронавируса
Многие государственные органы одновременно с началом распространения инфекции стали изготовлять и бесплатно распространять брошюры о коронавирусе.
Крым 24 02:47
Происшествия
Андрей Климентьев приговорен к четырем годам колонии
Newsroom24 вчера в 09:21
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Газета.Ru вчера в 19:18
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
Происшествия
В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя»
Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Российская газета 02:07
Политика
Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.
Полит.ру 02:02
Общество
В Крыму обнаружили еще девять больных коронавирусом
Семь человек из Ялты находились в обсерваторе после контакта с заболевшими. Результаты обнаружили на 10 день исследования.
Московский Комсомолец 03:00
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
Экономика
Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
РБК вчера в 22:59
Общество
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге
Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости вчера в 12:29
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Гаджеты
Неожиданно стартовали предзаказы на не анонсированный Meizu 17
В Сети неожиданно для многих поклонников бренда стартовали предварительные заказы на ещё пока не анонсированный смартфон Meizu 17.
OAnews 01:51
Здоровье
14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае
Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 01:59
Здоровье
Профессор РАН объяснил, чем опасна госпитализация с коронавирусом
Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" объяснил, почему госпитализация опасна для больных COVID-19 в "не очень тяжелой" форме.
РИА Новости вчера в 20:56
Здоровье
Эпидемиолог перечислил, какие органы поражает коронавирус
Врач-эпидемиолог перечислил, какие органы человеческого организма поражает коронавирус, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:32
Политика
США выставят Китаю счет за коронавирус
В Вашингтоне планируют выставить Пекину счет за вспышку коронавируса.
Утро.ru 01:56
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com вчера в 08:11
Спорт
В Японии допустили отмену Олимпиады в 2021 году
Председатель организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори допустил отмену соревнований в 2021 году, если пандемия коронавируса не будет взята под контроль.
Lenta.ru 02:50
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
Коммерсантъ вчера в 08:43