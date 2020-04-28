Экономика
RT на русскомВ России отмечено снижение продаж антисептиков
Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля. Это больше, чем в апреле 2019 года, на 23%. Также в начале апреля этого года упали продажи санитайзеров для рук — на 58% по сравнению с началом марта.
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с чего всё началось
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.RT на русскомвчера в 23:00
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
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Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
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Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Опрос: 60% россиян поддерживают жёсткие меры по борьбе с коронавирусом
Большинство россиян поддерживают введение жёстких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
RT на русском 05:18
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Российским срочникам при демобилизации выдадут антисептики и маски
Всем увольняемым "окажут содействие в приобретении" билетов до мест постановки на воинский учет, а также медицинских масок и антисептиков для рук.
РИА Новости 04:33
Общество
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 09:31
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Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Происшествия
Под Липецком в ДТП в сгоревшей машине погиб человек
В понедельник в около 7 часов утра перевернулась и сгорела отечественная легковушка, погиб 42-летний водитель.
Kursk.com вчера в 14:45
Общество
Коронавирус подтвердился у заместителя главы «Аэрофлота»
Один из заместителей генерального директора "Аэрофлота" получил положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию.
Слово и Дело 05:22
Здоровье
В Калининграде в областной больнице выявлен очаг коронавируса
В Калининграде в областной клинической больнице выявлен очаг заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
КП - Калининград 05:28
Экономика
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Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Гаджеты
Представлен складной дрон DJI Mavic Air 2
Состоялся официальный дебют складного дрона DJI Mavic Air 2. Устройство призвано стать заменой предыдущей модели разработчика Mavic Air, выпущенной еще два года назад.
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Автоспорт
Хэмилтон: для меня эти пять лет могут быть последними в «Формуле-1»
Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года.
RT на русском 05:11
Общество
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти
Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля.
ЗакC.Ру 04:17
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
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Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Происшествия
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ТАСС 04:57
Происшествия
Прибывшая из-за границы женщина нарушала режим самоизоляции в Анжеро-Судженске
Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, 59-летняя жительница Анжеро-Судженска недавно вернулась из заграничной поездки, после чего получила предписание соблюдать 14-дневный режим изоляции и запрет на посещение общественных мест.
Московский комсомолец Кузбасс 04:09
Политика
Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи
Ни о каком саммите и речи быть не может.
РИА Новости вчера в 05:51
Экономика
Курские ИП без работников могут получить безвозмездную выплату
Согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года за №576 ИП без работников могут получить безвозмездную выплату от государства в размере 12 130 руб.
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Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
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Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов
Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Экономика
Мишустин утвердил правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу
«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.
Rambler News Service вчера в 05:42
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Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37