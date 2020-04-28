Экономика
RT на русскомВ России отмечено снижение продаж антисептиков
Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля. Это больше, чем в апреле 2019 года, на 23%. Также в начале апреля этого года упали продажи санитайзеров для рук — на 58% по сравнению с началом марта.
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с чего всё началось
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.RT на русскомвчера в 23:00
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Здоровье
В Воронежской области коронавирус выявили ещё у 62 человек
В Воронежской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 62 человек, сообщил региональный оперштаб во вторник, 28 апреля.
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Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.
News.ru 26 апреля в 10:25
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Происшествия
Неизвестный выкинул мусор из автомобиля на улицу в Южно-Сахалинске
Мусор из салона автомобиля выкинул на улицу мужчина у торгового центра Луч в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел ранее, 25 апреля, в 2:26.
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Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 01:12
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Авто
Новый внедорожник Nissan Pathfinder показали в Сети
В 2020 году Nissan представит новое поколение модели Pathfinder.
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Ректор ВШЭ предсказал среднему классу России бедность
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что пандемия коронавируса может привести к обеднению среднего класса России.
Газета.Ru 01:31
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости вчера в 18:37
Политика
Трамп ответил на вопрос о переносе даты выборов в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает перенос даты президентских выборов.
РБК 02:58
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
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Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Музыка
Новый сезон «Голос. Дети» завершился скандалом
Многие сравнивают итог седьмого сезона с прошлым провалом, когда Микела Абрамова стала победителем благодаря накрутке голосов.
Слово и Дело 26 апреля в 03:13
Экономика
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
Общество
Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии
Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 14:47
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском 03:02
Политика
Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 02:57
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Игры
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Cyber.sports.ru вчера в 09:31
Здоровье
Названа причина поражения легких при коронавирусе
Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется.
РИА Новости 02:53
Происшествия
В Челябинской области из-за коронавируса умер первый человек
"В регионе зафиксирована первая смерть от ковидной пневмонии (сопутствующие заболевания - сахарный диабет и гипертоническая болезнь)", - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Челябинск Сегодня 02:16
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Экономика
Акционеры ПАО «НОВАТЭК» утвердили размер дивидендов за 2019 год
Размер дивидендов вырос по сравнению с 2018 годом Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) ПАО «НОВАТЭК» приняло решение о выплате дивидендов за 2019 год.
PortNews вчера в 06:35
Энергетика
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus.
Коммерсантъ вчера в 15:25
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после взрыва в машине в Волгограде
Волгоград, 27 апреля 2020, 20:39 — REGNUM По факту хлопка в автомобиле, в результате которого пострадал мужчина, в Волгограде возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета 27 апреля.
REGNUM вчера в 13:39
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com вчера в 08:11
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
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