Экономика
Московский КомсомолецВ России резко упали продажи антисептиков и санитайзеров
По данным компании «Такском», в период с 30 марта по 5 апреля в России резко упали продажи антисептиков. В частности, они сократились на 62% по сравнению с первыми двумя неделями марта.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.RT на русскомвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество
Садовничий объявил о планах реформы факультетов в МГУ
Руководство МГУ обсуждает возможность реорганизации структуры и создания на базе факультетов 14 — 16 научных школ.
РБК 06:54
Экономика
Глава ЦБ предложила расширить страхование вкладов на НКО и счета ТСЖ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить систему страхования вкладов на социально значимые некоммерческие организации (НКО) и счета товариществ собственников жилья (ТСЖ) на капитальный ремонт.
Rambler News Service 07:17
Общество
Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в РФ
Врач-вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в Российской Федерации, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:07
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Путешествия
От шведского стола из-за коронавируса откажутся турецкие отели
Ассоциация туроператоров России приводит словам министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя, который заявил о том, что в будущем - после окончания пандемии коронавируса – в гостиницах не будет никаких шведских столов, как и любых иных открытых буфетов.
Live24 вчера в 06:32
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском 03:02
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о риске обеднения среднего класса в России
В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, средний класс в России может скатиться в бедность, заявил 27 апреля ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
Известия вчера в 21:48
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий 26 апреля в 12:19
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
В Роспотребнадзоре назвали примерные сроки отмены режима самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая, сообщают РИА Новости.
ГТРК Владимир 04:37
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Авто
Начались продажи двухрядной версии «Садко Next»
В России начались продажи «фермерской» версии полноприводного бортового среднетоннажного грузовика «Садко Next» – с двухрядной кабиной.
Автоновости дня вчера в 03:14
Общество
Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на условия работы
Обе женщины настаивают, что медсестрам не выдают стерильных средств индивидуальной защиты даже после заявления Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия для всех сотрудников.
Anews 05:01
Здоровье
Коронавирус в Дивеево завезли паломники из других регионов
Глеб Никитин проинспектировал соблюдение санитарно-технического контроля в Дивееве и на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где накануне коронавирус подтвердили у 76 сестер.
Правда ПФО 03:31
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
Общество
Шойгу досрочно завершил год учебным заведениям Минобороны
По всей видимости, решение о досрочном прекращении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны России принято на фоне распространения коронавируса.
SM News 02:43
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Космос
Илон Маск намерен запустить на орбиту еще 60 интернет-спутников
Компания Илона Маска SpaceX собирается 7 мая вывести на орбиту партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания сети интернет-покрытия.
NewInform 06:58
Здоровье
Всемирный банк одобрил кредит Украине в $135 млн
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) принял решение выделить Украине кредит в $135 млн для медицинской сферы, часть из которых предназначена для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 03:22
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv вчера в 10:00
Здоровье
Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
Общество
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Общество
Заместитель главврача нижегородской больницы умер от коронавируса
Ушел из жизни заместитель главного врача Нижегородской городской больницы №33 Алексей Иванович Аристов.
Патриоты Нижнего 07:01
Общество
Учёные назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.
RT на русском вчера в 10:41
Авто
Skoda начала продажи полноприводного Skoda Karoq в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на полноприводный Skoda Karoq с турбомотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «роботом» DSG.
Автоновости дня 03:49
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41