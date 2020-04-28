Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском», которые есть в распоряжении RT. Средняя цена на антисептики в апреле составила 493 рубля.

с чего всё началось

По данным компании «Такском», в период с 30 марта по 5 апреля в России резко упали продажи антисептиков. В частности, они сократились на 62% по сравнению с первыми двумя неделями марта.

В России резко упали продажи антисептиков и санитайзеров

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