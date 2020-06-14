В апреле Сбер уже ввёл новую платную подписку вместо «банковского роуминга». Если раньше за перевод на карту Сбера в другой регион брали 1%, то с подпиской это можно будет делать без комиссии — но только на сумму меньше 50 тысяч рублей в месяц.

Сегодня вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Происшествия СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод). 14

Происшествия В Париже на протестах медиков начались беспорядки В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".

Гаджеты Представлен производительный смартфон HTC U20 5G Тайваньская компания HTC довольно неожиданно представила смартфон HTC U20 5G, который стал её первой моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. 6

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин обзавелся дачей за 55 миллионов долларов Как сообщает онлайн-издание Daily Storm, со ссылкой на youtube-канал Андрея Караулова, Пригожин и Валерия обзавелись роскошным имением на Рублёвке в элитном коттеджном поселке с названием «Сады Майендорф». 5

Происшествия Пострадавших во время стрельбы в Москве полицейских наградят Руководство МВД приняло решение о награждении сотрудников ДПС, которые пострадали во время перестрелки в Москве, на Ленинском проспекте. 20

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 442

Экономика Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6% Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель. 82

Происшествия Потасовка с участием чеченцев в Дижоне переросла в массовые беспорядки Во французском Дижоне потасовка с участием выходцев из Чечни и живущих в городе арабов переросла в массовые беспорядки, сообщает газета Midi Libre. 1,4K

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 171

Происшествия В центре Петербурга водитель напал на сотрудника ДПС Санкт-Петербург, 16 июня 2020, 17:29 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга водитель иномарки напал с кулаками на сотрудника ДПС после того, как его остановили для проверки документов. 3

Армия и оружие Северная Корея может ввести войска в демилитаризованную зону Генштаб Корейской народной армии заявил, что Северная Корея изучает возможность введения войск в демилитаризованные по межкорейским соглашениям зоны, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР. 22

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 198

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,3K

Кино Крис Эванс признался, что всегда хотел сыграть Человека-паука Оказывается, Эванс уже много лет мечтал сыграть Человека-паука в кино, но есть одна проблема, которая не позволяет ему этого сделать.

Теннис Власти Нью-Йорка разрешили провести US Open в запланированные сроки Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо написал в своем Twitter, что проведение US Open было одобрено.

Происшествия Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. 336