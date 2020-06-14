Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России отменен «банковский роуминг»

С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка. По сути речь здесь идет об отмене таких комиссий в Сбербанке как доминирующем игроке на этом рынке.
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Банки РФ отменяют комиссии за межрегиональные переводы внутри одной кредитной организации

ТАСС17:02

В России отменен банковский роуминг

REGNUM17:00

В июне отменяется так называемый банковский роуминг

Татарстан Сегодня10 июня в 02:52

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ToDay News Ufa16:42

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Pressa4002:09

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Primpress.ru11 июня в 17:00

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газета17:00
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