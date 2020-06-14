С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка. По сути речь здесь идет об отмене таких комиссий в Сбербанке как доминирующем игроке на этом рынке.

Общество В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную. 9

Общество Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии. 5

Киберспорт Разработчики раскрыли секрет новой Mafia Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition. 1

Шоу-бизнес За Ефремова вступился Гоша Куценко Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram. 514

Общество В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса. 317

Политика 25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске 25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске в Ставропольском крае.

Футбол С футболиста «Челси» сняли обвинения в изнасиловании Британская полиция сняла обвинения с полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои в изнасиловании.

Шоу-бизнес Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку. 39

Экономика Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги Прокофьев отметил, что после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, курс доллара может подняться.

Политика Международный уголовный суд прокомментировал санкции США Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане. 57

Политика Болтон готовит бомбу для Трампа Америке победа Байдена, уверен, Трамп выйдет боком, ведь он слаб в международных делах. 186

Космос Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию. 506