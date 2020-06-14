Экономика
Российская газетаВ России отменен «банковский роуминг»
С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка. По сути речь здесь идет об отмене таких комиссий в Сбербанке как доминирующем игроке на этом рынке.
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Общество
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 17:42
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости 15:12
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную
На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо 12:10
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Киберспорт
Разработчики раскрыли секрет новой Mafia
Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition.
Российская газета 15:46
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Экономика
Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до B3
Международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с Caa1 до B3 со стабильным прогнозом.
Известия 13:22
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
RT на русском 18:01
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Афиша Daily вчера в 06:23
Политика
25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске
25 лет назад группа боевиков Шамиля Басаева захватила более полутора тысяч заложников в больнице в Буденновске в Ставропольском крае.
Эхо Москвы вчера в 11:25
Футбол
С футболиста «Челси» сняли обвинения в изнасиловании
Британская полиция сняла обвинения с полузащитника "Челси" Каллума Хадсона-Одои в изнасиловании.
Вести.Ru 13:40
Футбол
«Сочи» разгромил «Краснодар» в товарищеском матче
Советский спорт 14:51
Общество
Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
РИА Новости 05:33
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку
Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса вчера в 21:57
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Экономика
Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги
Прокофьев отметил, что после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, курс доллара может подняться.
Вечерняя Москва 09:26
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Kazanfirst.ru вчера в 17:05
Политика
Международный уголовный суд прокомментировал санкции США
Накануне американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против членов МУС, которые расследуют возможные преступления США в Афганистане.
Известия 11 июня в 21:38
Общество
В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается
Evo-rus.com 02:20
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Америке победа Байдена, уверен, Трамп выйдет боком, ведь он слаб в международных делах.
Вести.Ru 15:11
Космос
Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
РИА Новости 10 июня в 16:02
Автоспорт
Формула-1 отменила гонки в Азербайджане, Сингапуре и Японии
Ранее стало известно подробное расписание первых восьми Гран-при в сезоне-2020.
Советский спорт вчера в 04:43
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
Космос
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании
Россия изготовит ракеты для OneWeb, несмотря на банкротство компании.
Piter.tv 11 июня в 03:19