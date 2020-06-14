Экономика
Российская газетаВ России отменен «банковский роуминг»
С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка. По сути речь здесь идет об отмене таких комиссий в Сбербанке как доминирующем игроке на этом рынке.
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Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ 11 июня в 12:49
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
Политика
Путин назвал выгоду для мира от сильной России
Если бы Россия не восстановилась и не заняла своего нынешнего положения, мир был бы хуже и опаснее, заявил президент РФ Владимир Путин.
Известия 16:40
Общество
На следующей неделе в центральную часть России вернётся жара
После аномально холодных выходных, которые спрогнозировали синоптики, в Европейскую часть России вернётся настоящее лето.
Ореанда-Новости 02:20
Экономика
В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей
В ПФР уточнили, что выплаты по программе софинансирования в России получают 32 тыс. пенсионеров.
Что происходит 04:48
Политика
Сестра Ким Чен Ына предупредила о «следующем шаге» в отношении Сеула
Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ТПК (Трудовой партии Кореи) Ким Е Чжон заявила о новых мерах, которые предпримет страна в отношении Южной Кореи, передает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
МИР 24 11:44
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.
Lenta.ru 09:50
Политика
Трамп заявил о победе армии США над фашизмом и коммунизмом
Ранее Белый дом на своих страницах в соцсетях опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что победу над фашизмом одержали США и Британия.
URA.Ru 17:01
Игры
Трейлер ремейка System Shock
Evo-rus.com 14:47
Игры
Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны
Специалисты Digital Foundry провели технический анализ The Last of Us Part II на базовой PlayStation 4 и на Pro-версии.
CyberSport.ru 10:21
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
Наука
Ученые выяснили, кто скупал туалетную бумагу в пандемию
Еще в самом начале коронавирусной пандемии многие обратили внимание, как люди бросились скупать туалетную бумагу.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн 14:15
Происшествия
Секретная служба признала, что использовала перечный газ у Лафайет-сквер до прихода Трампа
Секретная служба США, в задачи которой входит охрана первых лиц государства, признала в субботу, что 1 июня применила перечный газ в отношении протестующих возле площади Лафайет-сквер, куда в тот день собирался направиться президент страны Дональд Трамп.
ТАСС 17:40
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Афиша Daily вчера в 06:23
Киберспорт
Разработчики раскрыли секрет новой Mafia
Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition.
Российская газета 15:46
Кино
Netflix опубликовал драму «Пятеро одной крови» о ветеранах Вьетнама
Piter.tv вчера в 12:50
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Кино
В сети появился тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
Neva.Today 10 июня в 14:50
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
Армия и оружие
Украина произведет более 2500 ракет «Ольха-М»
Военное дело 03:08
Шоу-бизнес
Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после слов о Ефремове
RT на русском 15:04
Политика
«Газпром» назвал смену руководства «Белгазпромбанка» незаконной
Действия Нацбанка Белоруссии по смене руководства "Белгазпромбанка" нарушают закон.
Политика Сегодня вчера в 19:09
Общество
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию
В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.
Медиазона 06:08