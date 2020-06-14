Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ России отменен «банковский роуминг»

С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка. По сути речь здесь идет об отмене таких комиссий в Сбербанке как доминирующем игроке на этом рынке.
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В России отменен банковский роуминг

Московский Комсомолец18:20

В России отменен банковский роуминг

Газета.Ru18:15

В России отменили банковский роуминг

РИА Новости17:15

«Банковский роуминг» отменен в России

Взгляд.ру17:28

В России отменили «банковский роуминг»

ТАСС17:02

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газета17:00

С 14 июня меняются правила внутрибанковских переводов

Pressa4002:09
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