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Моя Москва.онлайнВ России отменена обязательная сертификация лекарств
Кабмин установил новый порядок ввода в гражданский оборот препаратов для медицинского применения, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
«Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения с учётом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится в сообщении на сайте правительства.RT на русскомвчера в 13:30
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