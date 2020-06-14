Экономика

АБНАБНБанкам в России запретили взимать комиссию за денежные переводы

С 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Отметим, что соответствующий законопроект президент России Владимир Путин подписал еще в декабре прошлого года.
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Власти Японии решили сократить комиссию за переводы между банками

ИА Красная Весна09:08

Банковский роуминг попал под запрет, но Сбербанк ввел новую комиссию

Вести.Ruвчера в 13:51

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газета13 июня в 17:00

В России отменили «банковский роуминг»

РИА Новости14 июня в 02:24

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Известия13 июня в 23:17

В России отменили «банковский роуминг»

ТАСС13 июня в 17:02

Юристы дали советы на случай сохранения «банковского роуминга»

РБК14 июня в 12:58
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Общество

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана

РБК вчера в 10:54
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Политика

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
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Политика

Парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции Царукяна

Национальное собрание Армении на заседании во вторник выдало разрешение правоохранительным органам арестовать лидера фракции "Процветающая Армения" и бизнесмена Гагика Царукяна, которому инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года.
ТАСС 10:21
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Общество

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru 14 июня в 06:16
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Армия и оружие

Трое индийских военных погибли в столкновении на границе с Китаем

Со стороны Индии погибли один офицер и два солдата. По данным индийских СМИ, среди китайских военных есть раненые.
Газета.Ru 05:29
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Политика

Лукашенко призвал не отдать Белоруссию «разгильдяям»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по итогам нынешних президентских выборов главное не отдать страну "разгильдяям" и не "потерять" ее.
РИА Новости 10:22
Шоу-бизнес

Четыре адвоката отказались защищать Эмбер Херд на суде с Джонни Деппом

По мнению команды Джонни Деппа, причиной отказа адвокатов от Эмбер стало ее предательство фонда правовой защиты Times Up, выступающего против домашнего насилия — его участником как раз и был один из адвокатов.
Uznayvse.ru 07:24
Игры

Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG

Акция продлится до 23 июня 2020 года. Напомним, GOG Galaxy 2.0 — это сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр.
REGNUM 09:31
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Политика

Самолет депутата Госдумы Андрея Скоча в третий раз нарушил запрет на международные перелеты

Все три международных перелета были совершены за последние два с половиной месяца, когда Россия официально запретила полеты в другие страны.
Первое антикоррупционное СМИ 10:14
Экономика

Путин поручил найти сорвавших строительство КОС «Южные» мошенников

Президент России Владимир Путин, узнав от губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о пропаже двухмиллиардного аванса для строительства канализационных очистных сооружений «Южные», поставил свою визу на документе: «Мошенников надо найти, но КОС нужно строить».
Примечания 07:06
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Экономика

Губернатор Петербурга просит у федерального бюджета кредиты под 0,1%

Санкт-Петербург, 16 июня 2020, 17:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал федеральный центр компенсировать доходы, потерянные региональными бюджетами из-за мер поддержки в условиях коронавируса, введенных на федеральном уровне.
REGNUM 10:08
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Происшествия

Полицейский и сотрудник Росгвардии погибли в перестрелке в Назрани

Газета.Ru 10:26
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Происшествия

Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
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Происшествия

В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских

Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией.
Российская газета 04:44
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Происшествия

Обвинение просит приговорить Атамбаева к 15 годам лишения свободы

ТАСС 09:28
Политика

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко

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Фигурное катание

Агент сообщил о беременности олимпийской чемпионки Юлии Липницкой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая скоро станет мамой. Об этом сообщил известный спортивный агент Андрей Митьков.
РБК 09:27
Общество

Работу 1 июля нижегородцам оплатят в повышенном размере

1 июля в России объявлен выходным днем из-за всенародного голосования.
Pro Город НН 05:40
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Авто

Chevrolet возобновила продажи бюджетных автомобилей в России

RuNews24.ru вчера в 07:15
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Происшествия

Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о смертельном ДТП

Москва, 16 июня 2020, 15:41 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП, в котором погиб человек.
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Футбол

Мурад Мусаев официально стал главным тренером футбольного «Краснодара»

Вести.Ru 09:57
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Общество

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $40 за баррель

Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru 04:58
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Политика

В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.
Lenta.ru 05:54
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Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
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Энергетика

WSJ: Долг турецких компаний перед «Газпромом» составляет почти $2 млрд

Виталий Тимкив / РИА "Новости" Семь частных турецких компаний накопили долг перед "Газпромом" в размере почти $2 млрд.
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Общество

В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за жары

Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение из-за жары.
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Экономика

Кабмин настаивает на принятии закона о цифровых финансовых активах

Правительство Российской Федерации поддерживает скорейшее принятие закона о цифровых финансовых активах, который был принят депутатами ГД РФ в первом чтении 22 мая 2018 года.
SM News 08:59
Происшествия

Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском

Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 09:20
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Общество

В 13 российских городах отменили парады Победы

Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 02:42
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