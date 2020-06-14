Экономика
АБНБанкам в России запретили взимать комиссию за денежные переводы
С 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Отметим, что соответствующий законопроект президент России Владимир Путин подписал еще в декабре прошлого года.
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Политика
В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США
Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Российская газета 06:00
Политика
Парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции Царукяна
Национальное собрание Армении на заседании во вторник выдало разрешение правоохранительным органам арестовать лидера фракции "Процветающая Армения" и бизнесмена Гагика Царукяна, которому инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года.
ТАСС 10:21
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru 14 июня в 06:16
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли в столкновении на границе с Китаем
Со стороны Индии погибли один офицер и два солдата. По данным индийских СМИ, среди китайских военных есть раненые.
Газета.Ru 05:29
Политика
Лукашенко призвал не отдать Белоруссию «разгильдяям»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по итогам нынешних президентских выборов главное не отдать страну "разгильдяям" и не "потерять" ее.
РИА Новости 10:22
Шоу-бизнес
Четыре адвоката отказались защищать Эмбер Херд на суде с Джонни Деппом
По мнению команды Джонни Деппа, причиной отказа адвокатов от Эмбер стало ее предательство фонда правовой защиты Times Up, выступающего против домашнего насилия — его участником как раз и был один из адвокатов.
Uznayvse.ru 07:24
Игры
Обладателям третьего «Ведьмака» подарят бесплатную копию игры в сервисе GOG
Акция продлится до 23 июня 2020 года. Напомним, GOG Galaxy 2.0 — это сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр.
REGNUM 09:31
Политика
Самолет депутата Госдумы Андрея Скоча в третий раз нарушил запрет на международные перелеты
Все три международных перелета были совершены за последние два с половиной месяца, когда Россия официально запретила полеты в другие страны.
Первое антикоррупционное СМИ 10:14
Экономика
Путин поручил найти сорвавших строительство КОС «Южные» мошенников
Президент России Владимир Путин, узнав от губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова о пропаже двухмиллиардного аванса для строительства канализационных очистных сооружений «Южные», поставил свою визу на документе: «Мошенников надо найти, но КОС нужно строить».
Примечания 07:06
Экономика
Губернатор Петербурга просит у федерального бюджета кредиты под 0,1%
Санкт-Петербург, 16 июня 2020, 17:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал федеральный центр компенсировать доходы, потерянные региональными бюджетами из-за мер поддержки в условиях коронавируса, введенных на федеральном уровне.
REGNUM 10:08
Происшествия
Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
Происшествия
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских
Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией.
Российская газета 04:44
Фигурное катание
Агент сообщил о беременности олимпийской чемпионки Юлии Липницкой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая скоро станет мамой. Об этом сообщил известный спортивный агент Андрей Митьков.
РБК 09:27
Общество
Работу 1 июля нижегородцам оплатят в повышенном размере
1 июля в России объявлен выходным днем из-за всенародного голосования.
Pro Город НН 05:40
Авто
Chevrolet возобновила продажи бюджетных автомобилей в России
RuNews24.ru вчера в 07:15
Происшествия
Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о смертельном ДТП
Москва, 16 июня 2020, 15:41 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП, в котором погиб человек.
REGNUM 08:41
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
Августовский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожал на 0,61% до $40,02 за баррель впервые с 11 июня.
Газета.Ru 04:58
Политика
В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.
Lenta.ru 05:54
Общество
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
Энергетика
WSJ: Долг турецких компаний перед «Газпромом» составляет почти $2 млрд
Виталий Тимкив / РИА "Новости" Семь частных турецких компаний накопили долг перед "Газпромом" в размере почти $2 млрд.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Общество
В Москве объявлено штормовое предупреждение из-за жары
Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение из-за жары.
Коммерсантъ 09:07
Экономика
Кабмин настаивает на принятии закона о цифровых финансовых активах
Правительство Российской Федерации поддерживает скорейшее принятие закона о цифровых финансовых активах, который был принят депутатами ГД РФ в первом чтении 22 мая 2018 года.
SM News 08:59
Происшествия
Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском
Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 09:20
Общество
В 13 российских городах отменили парады Победы
Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 02:42