Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыВ России отменили «банковский роуминг»

Российские банки начали отменять "банковский роуминг": комиссии, которые берут за межрегиональные переводы внутри одного банка. Соответствующий закон вступил в силу с воскресенья.
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