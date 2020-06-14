Экономика
Kazanfirst.ruВ России отменили банковский роуминг
В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Общество
Губернатор расскажет о ситуации с ковидом на Сахалине
Во время трансляции губернатор Сахалинской области ответит на самые острые и актуальные вопросы о работе обсерваторов, медицинских учреждений, детских садов и бизнеса в период пандемии.
Сахалин.Инфо 22:52
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня 11:30
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Общество
Осипов заявил, что ситуация по коронавирусу в Забайкалье ухудшается
«Ситуация ухудшается, количество инфицированных растёт, сейчас нужно тщательно объяснить властям на местах, руководителям всех уровней, что они должны делать и чего делать не должны ни в коем случае», - сказал губернатор.
ZAB.RU 23:13
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ 21:25
Политика
В МИД Украины дали оценку состоянию Минских соглашений
Оценку процессу урегулирования конфликта в Донбассе дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня в интервью агенству «Укринформ».
ИА Красная Весна 15:48
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
Власти Приморья продлили режим повышенной готовности до конца июня
Власти Приморского края продлили до 30 июня режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за эпидемии коронавируса.
РБК 22:06
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года
Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
ПРАЙМ 20:15
Экономика
Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты
Участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм.
URA.Ru 22:24
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Наука
Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки
Evo-rus.com 12 июня в 14:23
Футбол
Самба рассказал о расизме в России
Sport.ru 15:59
Здоровье
Вспышка вируса в травмпункте, скачок заболеваемости и помощь безработным: главное о COVID-19 в регионе
Только заболеваемость в регионе пошла на спад, как снова произошёл скачок.
Екатеринбург Онлайн 11 июня в 23:00
Экономика
Девять проблемных российских регионов получат средства на развитие
Кремль выделил проблемным регионам России дополнительные средства на развитие.
АБН вчера в 12:45
Политика
Путин впервые прокомментировал события в США
Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости 05:17
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Lenta.ru 12:10
Происшествия
К поискам пропавших на Камчатке моряков подключили беспилотник
Российская газета 23:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично оскорбила Тимати
Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
Kleo.ru 10:11
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
Кино
Премьеру «Довода» Нолана перенесли
Студия Warner Bros. объявила о переносе премьеры картины Кристофера Нолана "Довод".
Ревизор.ру 06:11
Шоу-бизнес
Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост
Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
Татарстан Сегодня 03:52
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23