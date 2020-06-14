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Религия Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия. 2,1K

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Экономика Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство. 446