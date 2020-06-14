Экономика

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruВ России отменили банковский роуминг

В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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Юристы дали советы на случай сохранения «банковского роуминга»

РБК12:58

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газетавчера в 17:00

Отмену «банковского роуминга» компенсируют за счет россиян. Мнение финансиста

URA.Ru09:00

В России отменили «банковский роуминг»

РИА Новости02:24

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Известиявчера в 23:17

В России отменили «банковский роуминг»

ТАССвчера в 17:02

Отмена банковского роуминга влетит россиянам в копеечку

Московский Комсомолец11:28
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета 05:19
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Общество

Губернатор расскажет о ситуации с ковидом на Сахалине

Во время трансляции губернатор Сахалинской области ответит на самые острые и актуальные вопросы о работе обсерваторов, медицинских учреждений, детских садов и бизнеса в период пандемии.
Сахалин.Инфо 22:52
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня 11:30
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Общество

Осипов заявил, что ситуация по коронавирусу в Забайкалье ухудшается

«Ситуация ухудшается, количество инфицированных растёт, сейчас нужно тщательно объяснить властям на местах, руководителям всех уровней, что они должны делать и чего делать не должны ни в коем случае», - сказал губернатор.
ZAB.RU 23:13
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
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Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ 21:25
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Здоровье

У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение

Lenta.ru 19:04
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Политика

В МИД Украины дали оценку состоянию Минских соглашений

Оценку процессу урегулирования конфликта в Донбассе дал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня в интервью агенству «Укринформ».
ИА Красная Весна 15:48
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Общество

Власти Приморья продлили режим повышенной готовности до конца июня

Власти Приморского края продлили до 30 июня режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за эпидемии коронавируса.
РБК 22:06
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Финансы

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.
ПРАЙМ 20:15
Экономика

Часть российских пенсионеров получит дополнительные выплаты

Участники программы софинансирования пенсий смогут получить единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм.
URA.Ru 22:24
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Наука

Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, словно медведи или сурки

Evo-rus.com 12 июня в 14:23
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Футбол

Самба рассказал о расизме в России

Sport.ru 15:59
Здоровье

Вспышка вируса в травмпункте, скачок заболеваемости и помощь безработным: главное о COVID-19 в регионе

Только заболеваемость в регионе пошла на спад, как снова произошёл скачок.
Екатеринбург Онлайн 11 июня в 23:00
Экономика

Девять проблемных российских регионов получат средства на развитие

Кремль выделил проблемным регионам России дополнительные средства на развитие.
АБН вчера в 12:45
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Политика

Путин впервые прокомментировал события в США

Владимир Путин отреагировал на массовые протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.
РИА Новости 05:17
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Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Lenta.ru 12:10
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Происшествия

К поискам пропавших на Камчатке моряков подключили беспилотник

Российская газета 23:16
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак публично оскорбила Тимати

Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
Kleo.ru 10:11
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Политика

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
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Кино

Премьеру «Довода» Нолана перенесли

Студия Warner Bros. объявила о переносе премьеры картины Кристофера Нолана "Довод".
Ревизор.ру 06:11
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост

Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
Татарстан Сегодня 03:52
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Культура

Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)

Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
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