Экономика

СургутИнтерНовостиСургутИнтерНовости«Банковский роуминг» в России отменен

Закон об отмене «банковского роуминга» был принят Госдумой в третьем чтении в декабре 2019 года, впоследствии он был одобрен в Совете Федерации, вступил в силу документ 14 июня. Его цель – устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг.
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Юристы дали советы на случай сохранения «банковского роуминга»

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Отмена банковского роуминга влетит россиянам в копеечку

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В России отменен «банковский роуминг»

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В России отменили «банковский роуминг»

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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

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Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

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ТАСС 20:44
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Космос

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Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
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Коммерсантъ 18:00
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