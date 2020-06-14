Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.

Российские банки с 14 июня не смогут брать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной сети - кредитной организации. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье, пишет РИА Новости. Новые правила в первую очередь затронут Сбербанк.

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