Экономика
Общественное телевидение РоссииВ России отменили «банковский роуминг»
Российские банки с 14 июня не смогут брать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной сети - кредитной организации. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье, пишет РИА Новости. Новые правила в первую очередь затронут Сбербанк.
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Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 13 июня в 18:45
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