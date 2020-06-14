Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.

С 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Отметим, что соответствующий законопроект президент России Владимир Путин подписал еще в декабре прошлого года.

Политика В Сеуле заявили о подрыве Пхеньяном межкорейского офиса связи 9 июня в КНДР приняли решение о прекращении работы коммуникационных линий с Южной Кореей, заявив, что Пхеньяну больше нечего обсуждать с Сеулом за столом переговоров. 180

Шоу-бизнес Четыре адвоката Эмбер Херд отказались работать с ней в деле против Джонни Деппа Джонни Депп и Эмбер Херд Напомним, все заседания Эмбер и Джонни по делу о клевете проходят в окружном суде округа Фэрфакс штата Вирджиния по просьбе актера, потому что на данный момент он проживает там.

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 422

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Экономика Российские банки могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт Москва, 15 июня 2020, 10:54 — REGNUM Банки в России могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт, а также вынуждены будут отменить программы лояльности, если Центральный банк сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медучреждений на уровне 1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Ассоциации банков России (АБР), направленное в правительство страны. 2,7K

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