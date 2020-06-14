Экономика
Kazanfirst.ruВ России отменили банковский роуминг
В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
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Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 13 июня в 18:45
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