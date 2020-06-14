Экономика

АБНАБНБанкам в России запретили взимать комиссию за денежные переводы

С 14 июня российским банкам запрещено взимать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Отметим, что соответствующий законопроект президент России Владимир Путин подписал еще в декабре прошлого года.
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Дмитрий Медведев
Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 13 июня в 18:45

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