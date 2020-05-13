Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых. Об этом заявила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Политика Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. 714

Футбол Юран назвал возобновление сезона в РПЛ игрой на износ Наставник ФК «Химки» Сергей Юран отреагировал на возможное возобноволение сезона в РПЛ на фоне пандемии коронавируса, передает «RТ на русcком».

Общество В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год. 90

Общество Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). 13

Общество Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно. 3,3K

Происшествия Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура. 133

Армия и оружие Россия жестко ответила на военные учения Японии и США В Токио начинают осознавать, что их мягкая дипломатия бесполезна для «слишком толстой кожи» РФ, поэтому японцы решили прибегнуть к помощи своего союзника и геополитического противника Москвы – США. 12

Общество В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета». 438

Политика Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».

Шоу-бизнес Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр. 1

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 742

Футбол Андрей Тихонов объяснил, почему играл под 11-м номером Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему в ходе своей карьеры выступал под 11-м номером.

Общество В Екатеринбурге отмечено рекордное заражение медиков коронавирусом Сообщается, что это рекордное для столицы Свердловской области заражение медиков.

Общество ВЦИОМ рассказал о реакции россиян на выступление Путина 11 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своём сайте данные опроса о реакции россиян на выступление Владимира Путина, состоявшееся 11 мая.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 89

Общество 100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.

Происшествия На Украине проверяют причастность чиновников к утечке данных в Telegram Госбюро расследований Украины проверяет причастность чиновников министерства внутренних дел и государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев через Telegram-бот, сообщила в среду пресс-служба бюро.