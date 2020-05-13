Общество

BFM.ruBFM.ruЭкзамены для девятиклассников отменили

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых. Об этом заявила пресс-служба Минпросвещения РФ.
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