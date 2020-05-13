Общество
BFM.ruЭкзамены для девятиклассников отменили
Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса. Итоговые оценки школьникам выставят на основании годовых. Об этом заявила пресс-служба Минпросвещения РФ.
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Политика
Архангельская область и НАО договорились начать объединение
РИА Новости 08:22
Политика
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Футбол
Юран назвал возобновление сезона в РПЛ игрой на износ
Наставник ФК «Химки» Сергей Юран отреагировал на возможное возобноволение сезона в РПЛ на фоне пандемии коронавируса, передает «RТ на русcком».
ProstoProSport 07:08
Общество
В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией
Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
DP.RU 04:46
Общество
Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 08:06
Здоровье
Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок
Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
Происшествия
Самолет потерпел крушение во время экстренной посадки на городскую улицу. Видео
Вести.Ru 07:44
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно.
Повестка дня вчера в 11:07
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Армия и оружие
Россия жестко ответила на военные учения Японии и США
В Токио начинают осознавать, что их мягкая дипломатия бесполезна для «слишком толстой кожи» РФ, поэтому японцы решили прибегнуть к помощи своего союзника и геополитического противника Москвы – США.
Территория новостей вчера в 07:46
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Шоу-бизнес
Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Футбол
Андрей Тихонов объяснил, почему играл под 11-м номером
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему в ходе своей карьеры выступал под 11-м номером.
Чемпионат 08:47
Общество
В Екатеринбурге отмечено рекордное заражение медиков коронавирусом
Сообщается, что это рекордное для столицы Свердловской области заражение медиков.
Аргументы недели вчера в 08:31
Общество
ВЦИОМ рассказал о реакции россиян на выступление Путина 11 мая
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своём сайте данные опроса о реакции россиян на выступление Владимира Путина, состоявшееся 11 мая.
Аргументы и Факты 08:58
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26
Происшествия
На Украине проверяют причастность чиновников к утечке данных в Telegram
Госбюро расследований Украины проверяет причастность чиновников министерства внутренних дел и государственной миграционной службы к утечке персональных данных украинцев через Telegram-бот, сообщила в среду пресс-служба бюро.
РИА Новости 08:03
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Авто
Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт вчера в 05:53
Технологии
Sony продала 110 миллионов PS4 и выпустит PlayStation 5 к Рождеству
За весь 2019 финансовый год было продано 13,6 млн PS4, тогда как в прошлом году этот результат достигал 17,8 млн игровых консолей.
MobiDevices 07:42