Общество

RT на русскомRT на русскомВ России отменили обязательную сертификацию лекарств

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств. Вместо этого производители медицинских препаратов будут предоставлять данные Росздравнадзору.
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«Ввод в гражданский оборот каждой серии иммунобиологических лекарственных препаратов будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения с учётом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата», — говорится
 в сообщении на сайте правительства.
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