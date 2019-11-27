с чего всё началось

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств. Вместо этого производители медицинских препаратов будут предоставлять данные Росздравнадзору.

Фигурное катание Туктамышева показала четверной прыжок Российския фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как прыгает четверной прыжок. «Все ты можешь» – подписала публикацию Елизавета.

Политика «Нафтогаз» назвал «Газпрому» крайнюю дату заключения соглашения Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина и Россия должны заключить газовое соглашение до 13 декабря 2019 года.

Политика В Латвии оценили данные об отказе Турции от плана защиты Прибалтики Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью агентству LETA прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».

Авто Обновленный Renault Sandero Stepway появится в 2020 году Как сообщает издание speedme.ru, новый Sandero Stepway, скорее всего, выберет электрифицированный маршрут с 1,6-литровым безнаддувным двигателем с мягкой гибридной технологией суммарной мощностью 140 л.с. Следующее поколение Sandero дебютирует летом 2020 года, а публичная презентация состоится на автосалоне в Париже в том же году, где к нему присоединится новый Logan.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.

Политика Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.

Армия и оружие Военные аналитики предсказали Британии поражение в войне с Россией Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.

Происшествия В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове Пострадавшими в ДТП на пересечении Астраханской и Советской улиц в Тамбове, по уточненным данным, стали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.

Здоровье Росздравнадзор проверит лекобеспечение пациентов с муковисцидозом Муковисцидоз входит в программу «12 высокозатратных нозологий», но в лекарственный перечень программы включен лишь препарат дорназа альфа, который в 2019 году Минздрав закупил на 1,3 млрд рублей.