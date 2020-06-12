Общество

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиВ России отменили рок-фестиваль «Нашествие»

Из-за пандемии коронавируса в России решено отменить традиционный ежегодный рок-фестиваль «Нашествие». Соответствующее решение приняли власти Тверской области, где он обычно проводится, пишет «Интерфакс».
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Игорь Руденя
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Тверской области с 23 сентября 2016. Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, директор Департамента агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации.
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