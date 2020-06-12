Общество
Европейско-Азиатские новостиВ России отменили рок-фестиваль «Нашествие»
Из-за пандемии коронавируса в России решено отменить традиционный ежегодный рок-фестиваль «Нашествие». Соответствующее решение приняли власти Тверской области, где он обычно проводится, пишет «Интерфакс».
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Политика
Лукашенко поздравил Путина с Днем России
Известия 01:22
Футбол
Орлов: «Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА»
Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Soccer.ru вчера в 14:24
Шоу-бизнес
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе
Спорт-Экспресс вчера в 15:39
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости вчера в 06:10
Политика
США намерены сосредоточиться на стратегической конкуренции с Россией
В законопроекте содержится декларация о том, что долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является основным приоритетом обороны США и требует дополнительных инвестиций и инициатив по сдерживанию.
РИА Новости вчера в 21:41
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 10 июня в 16:55
Шоу-бизнес
Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»
ИА InterMedia вчера в 13:23
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС 10 июня в 14:37
Происшествия
Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова
РБК вчера в 14:52
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:54
Здоровье
Минздрав назвал опасные препараты для профилактики коронавируса
Глава ведомства Михаил Мурашко обозначил для россиян те препараты, употребление которых в целях профилактики коронавируса является крайне нежелательным и опасным.
Что происходит 01:22
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 10 июня в 15:16
Происшествия
Суд арестовал вернувшегося в Россию бизнесмена из «списка Титова»
Что важно знать:В "Лондонский список" Бориса Титова включены российские бизнесмены, которые находятся в Лондоне, являются фигурантами уголовных дел, но хотят вернуться в Россию.
Snob.ru вчера в 13:49
Игры
Анонсирован ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger
Игромания.ру вчера в 04:12
Политика
Украинский премьер оценил возможность подачи воды в Крым
По словам Шмыгаля, возобновление поставок воды на полуостров "в повестке дня не стоит и не является предметом какого-то торга".
Газета.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие
В ДНР сообщили о возобновлении украинских обстрелов Горловки
Горловка, ДНР, 10 июня 2020, 21:52 — REGNUM Украинские каратели после двухдневного перерыва снова начали обстреливать территорию ДНР, открыв огонь по Горловке, сообщает 10 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
REGNUM 10 июня в 14:52
Футбол
Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне
Все оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне.
Газета.Ru 01:18
Здоровье
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
Общество
Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Общество
Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса
Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью.
Lenta.ru вчера в 22:36
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырёхдневную рабочую неделю
В результате компания сохранит режим пятидневной рабочей недели до 31 августа.
Tvoe-avto.com 10 июня в 15:47
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 вчера в 04:21
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом
Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM вчера в 01:21
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Политика
Как в стране отмечают День России в 2020 году
RT на русском 00:30
Наука
Восприятие двумерной проекции опередило понимание трехмерной формы
Evo-rus.com 09 июня в 11:12
Общество
Раскрыты способы мошенников по взлому бесконтактных платежей
Руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин в беседе с РИА Новости раскрыл несколько способов мошенников по взлому карт, поддерживающих бесконтактную оплату.
Lenta.ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Политика
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Снятие карантина для отдельных отраслей при сохранении отдельных ограничений может иметь смысл, подобный метод использовался в Италии, где удалось затормозить распространение вируса.
РБК 02:00