с чего всё началось

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы. Они связали отмену акции с эпидемиологической ситуацией в регионах России, сообщает «Интерфакс».

Общество Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны. 2

Политика Европарламент или Ленин: депутат выступил против памятника вождю в ФРГ DW Польский депутат Европарламента Эльжбеты Крук выступил против установленного в одном из западногерманских городов памятник Владимиру Ильичу Ленину и поднял вопрос о сносе памятника и запрете коммунистической символики.

Здоровье Еще четыре столичных стационара возобновили прием плановых пациентов 65 процентов московских КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно в спецпроекте mos.ru. 1

Технологии Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети В Twitter заявили, что хакеры взломали несколько проверенных аккаунтов знаменитостей при участии сотрудников соцсети.

Религия В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. 92

Здоровье Глава Якутии заручился поддержкой Минздрава РФ по развитию медицины Якутск, 17 июля 2020, 06:04 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев провёл рабочую встречу с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко — основной темой разговора было обсуждение коронавирусных проблем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. 1

Происшествия Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 136

Происшествия В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты. 824

Армия и оружие В Уфе открыли крупнейшее в России производство двигателей вертолетов В Уфе на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) открывается крупнейший в России центр по производству улов для вертолетных двигателей, говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.

Экономика Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.

Шоу-бизнес Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.

Культура Инновационная библиотека может появиться в Приморье В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края», рассчитанной до 2027 года, в этом году 313 миллионов рублей направят на строительство, ремонт и реконструкцию объектов в Приморье.

Происшествия Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля. 9

Политика Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами. 56

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.

Политика Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by. 132

Происшествия На Кубани судью заподозрили в получении взятки Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 82

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 4,8K