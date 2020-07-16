Коронавирус

BFM.ruBFM.ruВ России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы. Они связали отмену акции с эпидемиологической ситуацией в регионах России, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 шествие «Бессмертный полк», запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период, сообщили
 организаторы.
Коммерсантъвчера в 08:38

Подробнее о событии

«Бессмертный полк» отложен. Главное о коронавирусе за 16 июля

ТАССвчера в 11:59

Организаторы сообщили об отмене шествия «Бессмертного полка» 26 июля

RT на русскомвчера в 16:18

Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, отменили в России

Don24вчера в 14:12

Акция «Бессмертный полк» не состоится 26 июля

Эхо Москвывчера в 23:10

В России отменили запланированное на 26 июля шествие «Бессмертного полка»

РИА Новостивчера в 11:39

В Брянске 26 июля не пройдет шествие «Бессмертного полка»

Городской32 (Брянск)вчера в 10:03

Шествие «Бессмертного полка» перенесено на неопределенный срок

Интерфаксвчера в 08:37
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 00:20
2
Политика

Европарламент или Ленин: депутат выступил против памятника вождю в ФРГ

DW Польский депутат Европарламента Эльжбеты Крук выступил против установленного в одном из западногерманских городов памятник Владимиру Ильичу Ленину и поднял вопрос о сносе памятника и запрете коммунистической символики.
РЕН ТВ 00:32
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
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Здоровье

Еще четыре столичных стационара возобновили прием плановых пациентов

65 процентов московских КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно в спецпроекте mos.ru.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
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Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском 01:46
Происшествия

В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США

Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском вчера в 17:58
2
Технологии

Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети

В Twitter заявили, что хакеры взломали несколько проверенных аккаунтов знаменитостей при участии сотрудников соцсети.
Sostav.ru вчера в 02:35
Религия

В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
92
Здоровье

Глава Якутии заручился поддержкой Минздрава РФ по развитию медицины

Якутск, 17 июля 2020, 06:04 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев провёл рабочую встречу с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко — основной темой разговора было обсуждение коронавирусных проблем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
REGNUM вчера в 23:04
1
Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
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Армия и оружие

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ru вчера в 12:30
92
Футбол

Зидан каждые 19 матчей во главе «Реала» выигрывает какой-либо трофей

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выигрывает какой-либо трофей с командой каждые 19 матчей.
Газета.Ru вчера в 20:13
Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Армия и оружие

В Уфе открыли крупнейшее в России производство двигателей вертолетов

В Уфе на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения (ОДК-УМПО) открывается крупнейший в России центр по производству улов для вертолетных двигателей, говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК.
РБК 01:55
Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM вчера в 09:22
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Экономика

Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей

Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Армия и оружие

Армения оценила обстановку на границе с Азербайджаном

РИА Новости 01:17
Происшествия

Полиция нашла пропавшую в Иркутске 12-летнюю девочку

ИА Альтаир вчера в 23:58
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
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Шоу-бизнес

Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Общество

В Саратове началась забастовка работников электротранспорта

Сегодня в Саратове вновь бастуют сотрудники Кировского троллейбусного депо МУПП "Саратовгорэлектротранс".
Взгляд-инфо 00:42
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Культура

Инновационная библиотека может появиться в Приморье

В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края», рассчитанной до 2027 года, в этом году 313 миллионов рублей направят на строительство, ремонт и реконструкцию объектов в Приморье.
Deita.ru 00:40
Происшествия

Один из главных объектов туркластера Барнаула восстановят после пожара

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар на территории бывшего сереброплавильного завода, который считается основным объектом барнаульского туркластера, произошёл в ночь на 17 июля.
REGNUM 01:38
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Политика

Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами.
РАПСИ 14 июля в 10:18
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.
RT на русском 01:29
Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК вчера в 09:46
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Происшествия

На Кубани судью заподозрили в получении взятки

Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 07:05
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Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
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Политика

Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
RT на русском вчера в 21:35
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15

На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
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