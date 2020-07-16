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REGNUMREGNUMЛановой предложил провести «Бессмертный полк» 9 мая 2021 года

Москва, 16 июля 2020, 15:59 — REGNUM Акцию «Бессмертный полк» следует провести в полноценном формате в 2021 году. Об этом заявил 16 июля народный артист СССР, Герой труда Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой.
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В Брянске 26 июля не пройдет шествие «Бессмертного полка»

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В России шествие «Бессмертного полка» перенесли на неопределенный срок

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Шествие «Бессмертного полка» решили не проводить 26 июля

Невские Новостивчера в 09:42

Шествие «Бессмертного полка» перенесено на неопределенный срок

Интерфаксвчера в 08:37
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В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

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В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

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Минфин пообещал не изымать накопления россиян

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Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
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Армия и оружие

Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении

Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления.
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Общество

В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России

В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
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В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

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В Хабаровском крае ухудшилась обстановка по коронавирусу

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Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова

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Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

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Пушков заявил о невозможности существования Украины без России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
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Калининградцы нашли в сериале «Андреевский флаг» минимум девять ляпов

Жители региона нашли в фильме минимум девять ляпов, пишет "Комсомольская правда — Калининград" в четверг, 16 июля.
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На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
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FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список

Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
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