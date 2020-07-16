Коронавирус
REGNUMЛановой предложил провести «Бессмертный полк» 9 мая 2021 года
Москва, 16 июля 2020, 15:59 — REGNUM Акцию «Бессмертный полк» следует провести в полноценном формате в 2021 году. Об этом заявил 16 июля народный артист СССР, Герой труда Российской Федерации, сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Василий Лановой.
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В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
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В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов
Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
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В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС.
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Армия и оружие
Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении
Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня вчера в 01:49
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NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 15 июля в 06:18
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
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Коммерсантъ вчера в 04:30
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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
"Газпром" окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году. Сейчас идёт процедура оформления.
Piter.tv 15 июля в 03:13
Общество
В Минске заявили, что арестовали счета жены замглавы Минфина России
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестованы счета жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова.
RT на русском вчера в 00:55
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Здоровье
В Хабаровском крае ухудшилась обстановка по коронавирусу
Напомним, что число ежедневно поступающих в больницы жителей Хабаровского края с подтвержденным коронавирусом сохраняется на отметке, выше ста.
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Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
РБК вчера в 22:09
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Яну Кошкину назвали новой возлюбленной Гарика Харламова
Харламов не комментировал данную информацию, а недавно раскрыл свой секрет и опубликовал на странице в Инстаграм фотографию своей новой возлюбленной.
Evo-rus.com 02:33
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
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Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 09:22
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
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Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
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Жители региона нашли в фильме минимум девять ляпов, пишет "Комсомольская правда — Калининград" в четверг, 16 июля.
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Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
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Общество
Мишустин прибыл в Минск на заседание Евразийского межправсовета
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в первом после начала пандемии заседании Евразийского межправительственного совета в очном формате.
ТАСС 03:18
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Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США.
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FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Белый дом США рассматривает возможность внести китайское приложение для создания видеороликов TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List), так как опасается, что Китай таким образом собирает данные о пользователях.
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