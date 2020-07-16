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BFM.ruBFM.ruВ России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы. Они связали отмену акции с эпидемиологической ситуацией в регионах России, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 шествие «Бессмертный полк», запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период, сообщили
 организаторы.
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Акция «Бессмертный полк» не состоится 26 июля

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