Коронавирус
BFM.ruВ России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы. Они связали отмену акции с эпидемиологической ситуацией в регионах России, сообщает «Интерфакс».
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 шествие «Бессмертный полк», запланированное на 26 июля, перенесено на неопределенный период, сообщили организаторы.Коммерсантъвчера в 08:38
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