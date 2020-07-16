с чего всё началось

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы. Они связали отмену акции с эпидемиологической ситуацией в регионах России, сообщает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 10

Здоровье В Ульяновской области за неделю снизилась летальность от коронавируса По данным мониторингового центра по ситуации с коронавирусом (ИЦК), за неделю процент летальных случаев от общего числа выявленных заболевших в регионе снизился и составил 0,75%. 3

Здоровье В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса В Москве с начала апреля было заготовлено более тонны плазмы с антителами для лечения коронавируса, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 3

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты. 394

Армия и оружие Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной. 809

Энергетика Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. 6,2K

Игры Авторы Rogue Legacy 2 отложили запуск раннего доступа на месяц CellarDoorGames перенесла дату запуска раннего доступа Rogue Legacy 2 с 23 июля на 18 августа. Об этом студия сообщила в твиттере.

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,5K