Коронавирус
BFM.ruВ России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы. Они связали отмену акции с эпидемиологической ситуацией в регионах России, сообщает «Интерфакс».
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Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1 (2-й тайм)
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев попал в стартовый состав армейцев на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива".
Газета.Ru 14:19
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Происшествия
Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении кубанского судьи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Темрюкского районного суда Краснодарского края, который подозревается в получении крупной взятки и вынесении заведомо неправосудного решения.
Российская газета 07:52
Армия и оружие
ANHA: российских военных атаковали с сирийской Хасеке, есть раненые
Сегодня в районе сирийского города Аль-Дербасия в провинции Хасеке было совершено нападение на российских военнослужащих.
Недвижимость.RU 15:16
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Российская газета 09:10
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Общество
Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР
Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Шоу-бизнес
Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги
По решению суда, первую семью российского продюсера Иосифа Пригожина за долги выселили из квартиры.
Что происходит 07:06
Общество
Препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в аптеки в июле
Общественная служба новостей 07:54
Экономика
ЦБ допустил временное повышение цен на товары и услуги
"Возобновление или расширение формата работы организаций сферы услуг, торговли непродовольственными товарами могут сопровождаться временным повышением цен, отражающим, в частности, эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале", - отмечается в материалах.
ТАСС вчера в 11:02
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
Космос
Проектирование Восточного под пилотируемые пуски начнется в 2021 году
Аргументы и Факты вчера в 03:13
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Экономика
Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса
«Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.
RT на русском вчера в 04:17
Экономика
Объем промпроизводства в РФ в июне упал на 9,4%
Объем промышленного производства в РФ в июне 2020 года упал на 9,4% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:15