с чего всё началось

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы. Они связали отмену акции с эпидемиологической ситуацией в регионах России, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Суд отправил в СИЗО трех фигурантов дела о торговле детьми Басманный суд отправил в СИЗО до 14 сентября этого года обвиняемых в торговле детьми Мельникова Владислава, гендиректора ООО «Европейский центр суррогатного материнства», и Анисимова Кирилла. 205

Политика Глава РФПИ отверг обвинения в краже разработок вакцин у Британии Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Times Radio заявил, что у России нет необходимости красть разработки вакцин в Великобритании, так как компания AstraZeneca договорилась с «Р-Фарм» и передала все наработки. 32

Армия и оружие Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции 1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана. 1,5K

Общество Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК. 22

Общество В Туркмении временно закрыли мечети и остановили движение поездов Власти Туркмении распорядились временно закрыть мечети, церкви и мусульманские святыни для паломничества, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в туркменском Совете по делам религий. 1

Кино Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания. 1

Экономика Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. 6

Политика Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий». 46

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 75

Политика МИД Польши назвал актом дезинформации розыгрыш польского президента Российские шутники предложили вернуть город в состав Польши, но президент заверил, что этот вопрос даже не обсуждается в правительстве страны. 102

Общество Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб. 6

Общество Свердловский губернатор жестко ответил на вопрос о снятии ограничений Глава Среднего Урала, заметив, что неоднократно уже отвечал на подобные вопросы, подчеркнул, что зависит это не от него, а от эпидемиологической ситуации: "что будет с заболеваемостью, насколько в связи с этим снизится нагрузка на врачей, когда получится начать вакцинацию против коронавируса". 14